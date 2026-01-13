Explozie într-o comună din Alba: Două persoane rănite după ce o butelie a explodat

O explozie a avut loc marți, 13 ianuarie, în jurul orei 18.20 pe raza localității Fărău, județul Alba. Incidentul s-a petrecut într-o locuință de pe strada Principală din localitate.

Potrivit reprezentanților ISU Alba două persoane au fost rănite după ce o butelie a explodat în locuința în cauză. Din primele informații, cele două persoane au suferit arsuri, dar sunt conștiente.

La fața locului intervin pompierii din Aiud cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, două ambulanțe SAJ din care 1 cu medic și pompierii voluntari din Fărău.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Două persoane rănite

UPDATE 19.00: Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

La locul intervenției sunt asistate medical 2 persoane conștiente:

o persoană de sex masculin ce prezintă arsuri de grad 1 si 2 pe aproximativ 80% din suprafață corporală;

o persoană de sex feminin cu arsuri de grad 1 si 2 pe aproximativ 40% din suprafață corporală.

