Doi vârstnici din Alba, grav răniți după ce le-a explodat butelia în casă. Cum s-a petrecut explozia care le-a distrus locuința

Doi vârstnici din localitatea Fărău, județul Alba, au ajuns în stare gravă la spital după ce butelia le-a explodat în casă. Accidentul s-a petrecut în seara zilei de 13 ianuarie 2026, în jurul orei 18.10.

Atunci la fața locului au intervenit pompieri, ambulanțieri și pompieri voluntari din localitate. De asemenea la fața locului au ajuns și polițiștii din Ocna Mureș care au stabilit primele date despre modul în care s-a produs accidentul.

Incendiul care a urmat în urma exploziei a fost stins de pompieri în jurul orei 20.00. Locuința celor doi vârstnici (ambii în vârstă de 78 de ani) a fost grav avariată în urma exploziei.

UPDATE 14 ianuarie, ora 11.00: Vârstnicul în vârstă de 78 de ani a decedat, iar soția sa se află în stare gravă pe secția de ATI a Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia.

O zi mai târziu, în data de 14 ianuarie reprezentanții IPJ Alba au transmis în buletinul de presă primele date cu privire la caz.

Cum s-a petrecut explozia din Fărău, în care cei doi vârstnici au fost grav răniți

La data de 13 ianuarie 2026, în jurul orei 18.10, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, la un imobil de pe raza localității Fărău, a avut loc o explozie urmată de un incendiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 78 de ani, din localitatea Fărău, în timp ce manipula o butelie de gaz, aceasta s-ar fi aprins, iar ulterior, ar fi explodat.

Atât bărbatul, cât și femeia, ambii în vârstă de 78 de ani, au suferit leziuni corporale grave, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest incident, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

