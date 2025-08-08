Femeie din Meteș, bătută de concubinul fiicei sale. Ce măsuri au luat polițiștii

O femeie de 58 de ani din Meteș s-a certat cu concubinul fiicei sale, în vârstă de 43 de ani, iar ulterior a fost bătută de acesta. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 7 august 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați de către o femeie de 36 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că mama sa a fost victima unei infracțiuni.

Din primele verificări a reieșit că, în dimineața zilei de 7 august 2025, femeia de 58 de ani, din localitatea Meteș, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi fost agresată fizic de concubinul fiicei sale, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe

