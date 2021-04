Femeile care se trezesc în timpul nopții au un risc crescut de boli cardiovasculare. Studiul efectelor ”Veghei inconștiente”

Liderii coaliției au reușit să ajungă la un acord după ce marți, s-au reunit pentru a doua zi consecutiv, pentru a găsi soluții la criza politică declanșată după ce premierul Florin Cîțu l-a demis pe Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sănătății.

Cîțu: Coaliția merge mai departe

Ședința a început la ora 16:00 și, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, reprezentanții USR PLUS sunt dispuși să renunțe la cererea de schimbare a premierului dar au câteva condiții.

Principala în acordul coaliției să fie inclusă o asigurare că un astfel de episod nu s-ar mai repeta și Cîțu va consulta partenerii înainte de a remania pe viitor un ministru.

Condiția era cu atât mai importantă pentru liderii Alianței cu cât, în ultimele zile, în spațiul public au fost vehiculate mai multe informații cum că pe lista remanierilor s-ar afla ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, dar și cel al Justiției, Stelian Ion. Totodată, au existat solicitări de demitere a lui Claudiu Năsui. Practic USR-PLUS a provocat o criză politică pentru a se asigura că pe viitoar nu se va mai lovi de situații de genul demiterii lui Vlad Voiculescu. Și a reușit.

UPDATE SURSE: Propunerea pentru funcția de ministru al Sănătății este Ioana Mihăilă.

Ioana Mihăilă este secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Mihăilă a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog și a dezvoltat Clinica Medena.

Fostul ministru, Vlad Voiculescu și-ar dori să fie chiar și consilier la Ministerul Sănătății

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, se vede în continuare în minister. După ce mai multe zile la rând a declarat că ar putea fi din nou propus la Sănătate, Voiculescu ia în calcul inclusiv să revină pe o funcție de consilier onorific potrivit Digi24.ro

Deși colegii din PLUS sunt gata să îl susțină, cei din USR nu sunt încântați de această variantă care ar putea duce la noi tensiuni cu partenerii de guvernare.

DECLARAȚII: ”Am ajuns la un consens. Vom face o nouă propunere pentru funcția de ministru al Sănătății”

Ludovic Orban (PNL): După 2 zile de discuții serioase, am convenit să semnăm o completare la acordul de coaliție. O completare care să aducă proceduri și puncte de vedere care să ducă la creșterea încrederii în aprteneri, să ducă la imbunătățirea mecanismelor de funcționare a coaliției.

Formațiunile care constituie coaliția sunt conștiente de responsabilitatea pe care o au.

Cei care au apriat pe faptul că nu ne vom itnelege si-au făcut iluzii. Suntem o coaliție care cooperează pentru un dialog bazat pe respect, încredere, solidaritate și suntem preocupați de o guvernare care să ducă la o imbunătățire a vieții cetățenilor.

Dan Barna(USR): Am depășit o situație delicată. După cele 2 zile deloc simple și după discuții care au avut și moemente delicate, avem o completare a acordului coaliției. Avem toată încrederea că prin ce am agreat azi vom putea să ducem mai departe România în lupta cu COVID și să scoatem țara din pandemie.

Campania de vaccinare rămâne prioritatea Guvernului. Vaccinați-vă și convingeți-i și pe cei dragi!

Dragoș Tudorache (PLUS): Ca urmare a întelegerii, mâine vom face o propunere pentru un nou ministru al Sănătății. O veți afla mâine dimineață.

Kelemen Hunor (UDMR): Așa cum am spus încă de săptămâna trecută, coaliția nu are alternativă, mă bucur că am reușit să ajungem la un consens in ce privește continuarea guvernării. În actul adițional nu există lucruri extravagante.

Florin Cîțu : Sunt lucruri care vor asigura o funcționare coerentă, decizii coerente in coaliție și câteva puncte accentuate, scoase din programul de guvernare fără să adăugăm nimic la programul de guvernare.

Important e să găsim soluții, să luăm decizii prin care intărim încrederea oamenilor in Guvern. Vom duce programul de guvernare la îndeplinire.