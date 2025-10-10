Fenomene astronomice extraordinare, în octombrie. Două comete trec pe lângă Pământ. Când și cum pot fi văzute

Fenomene astronomice extraordinare, în octombrie. Două comete trec pe lângă Pământ. Acestea vor fi vizibile în a doua decadă a lunii. Cele două comete urmărite de cercetători sunt C/2025 A6 Lemmon și C/2025 R2 SWAN.

Pentru pasionații de astronomie, este un moment excelent pentru a observa cometele cu binoclul sau telescopul. Ambele au orbite ovale, cu perioadă lungă, care le duc în jurul Soarelui. Vor fi în apropierea Pământului doar pentru o perioadă limitată de timp.

Cometele sunt formate din gheață, gaze înghețate și rocă. Pe măsură ce se apropie de stele precum Soarele, căldura le determină să elibereze gaze și praf, creând cozile caracteristice.

Când au fost descoperite cele două comete

Cercetătorii au observat cometa C/2025 A6 Lemmon pe 3 ianuarie. A doua, C/2025 R2 SWAN a fost detectată pentru prima dată abia recent, pe 10 septembrie, în timpul apropierii sale de Soare.

Precizările au fost făcute de Qicheng Zhang, cercetător postdoctoral care studiază astronomia corpurilor mici la Observatorul Lowell din Flagstaff, Arizona, potrivit Mediafax.

Când pot fi observate cometele

Cometa SWAN se va apropia cel mai mult de Pământ – la o distanță de 38.6 milioane de kilometri – pe 20 octombrie.

Cometa Lemmon se va apropia la 88.5 milioane de kilometri de planeta noastră pe 21 octombrie.

Cometa SWAM va reapărea doar peste 650-700 de ani. Lemmon va rămâne invizibilă timp de 1.300 de ani, a declarat Carrie Holt, cercetător postdoctoral și astronom la Observatorul Las Cumbres, o rețea globală de observatoare.

„SWAN poate fi observată doar la începutul serii, imediat după ce cerul s-a întunecat”, a scris Quanzhi Ye, cercetător asociat în cadrul departamentului de astronomie al Universității din Maryland.

„Lemmon este vizibilă acum chiar înainte de răsărit, dar în curând va deveni vizibilă doar seara și noaptea”, potrivit sursei citate.

Ambele comete apar în apropierea Soarelui, așa cum se vede de pe Pământ, așa că există doar o fereastră scurtă în fiecare zi pentru a le observa, a adăugat Ye.

Fenomene astronomice cercetate

Cele două comete par similare în imagini, înconjurate de gaz verde, cu cozi lungi care se întind în spatele lor, a spus Zhang.

Astronomii încearcă să le observe pe amândouă pentru a afla mai multe despre cometele cu perioadă lungă, care au orbite cu o durată de 200 de ani sau mai mult.

Cometele cu perioadă lungă și-au petrecut cea mai mare parte a timpului la marginea înghețată a sistemului nostru solar, în Norul Oort, o cochilie sferică de corpuri înghețate, a spus Holt. Aceste comete s-au format probabil în apropierea planetelor gigantice, precum Jupiter și Saturn, înainte de a primi o impulsie gravitațională către periferia sistemului solar cu miliarde de ani în urmă – unde au fost conservate în îngheț profund de atunci, a adăugat ea.

„Când una dintre ele este împinsă înapoi spre soare, vedem materiale care abia s-au schimbat de la începutul sistemului solar”, a scris Holt într-un e-mail. „Pe măsură ce gheața lor începe să se sublimeze (să se transforme din stare solidă în gaz), putem vedea elementele constitutive originale ale sistemului nostru solar și avem șansa de a afla cum se formează sistemele planetare ca al nostru”.

O dublă apariție a cometelor

Lemmon este vizibilă pentru cei care locuiesc în emisfera nordică, în timp ce SWAN este favorabilă observatorilor cerului din emisfera sudică, dar devine vizibilă și în emisfera nordică, a spus Ye.

Se așteaptă ca Lemmon să devină puțin mai strălucitoare în următoarele săptămâni, până la începutul lunii noiembrie, în timp ce SWAN va dispărea probabil rapid în curând, a adăugat el.

Cometa Lemmon se va ascunde în spatele soarelui în noiembrie și decembrie, apoi va deveni vizibilă doar pentru observatorii din emisfera sudică, a spus Ye.

Astronomul amator ucrainean Vladimir Bezugly a descoperit cometa SWAN prin imagini capturate de instrumentul Solar Wind ANisotropies, sau SWAN, de la bordul navei spațiale Solar and Heliospheric Observatory, un proiect comun al NASA și Agenției Spațiale Europene pentru studierea soarelui.

Între timp, Lemmon a fost observată de Observatorul Mount Lemmon din Arizona, ca parte a Catalina Sky Survey, un proiect finanțat de NASA care scanează cerul nocturn în căutarea obiectelor din apropierea Pământului, cum ar fi asteroizii, care ar putea reprezenta un risc pentru Pământ.

Cum pot fi observate cometele

Holt recomandă utilizarea binoclului și observarea dintr-o zonă întunecată, departe de poluarea luminoasă. Există o multitudine de aplicații care pot arăta în timp real unde se află cometele, a spus ea.

„Puteți încerca chiar să o observați cu camera telefonului”, a spus Holt, „modificând setările la o expunere mai lungă de câteva secunde și îndreptând-o spre cer”.

Software-ul gratuit pentru planetariu, precum Stellarium sau KStars, arată exact unde se află cometele în raport cu stelele în orice moment, a spus Zhang.

În prezent, Lemmon se află puțin sub partea inferioară a Carului Mare, a spus Teddy Kareta, profesor asistent la Universitatea Villanova din apropierea orașului Philadelphia.

Dacă cerul nu este senin în zona în care vă aflați, în seara zilei de 20 octombrie, The Virtual Telescope Project va transmite în direct ambele comete de la telescoapele situate sub cerul întunecat din Manciano, Italia.

