Connect with us

Economie

Ferme mixte din Alba și alte 9 județe, selectate pentru a deveni ”ferme-model” prin investiții de mediu

Publicat

acum 53 de secunde

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat selectare a 18 ferme mixte din Alba și alte 9 județe pentru a deveni ferme model” la nivel național, prin investiții pentru protecția apei și solului.

Investițiile sunt în cadrul proiectului „Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural” (UMP-RAPID), schema de granturi „Sprijin pentru investiții de mediu în ferme model cu rol demonstrativ”.

„Fermierii sunt partenerii noștri direcți în lupta pentru protejarea solului și a apelor. Prin aceste investiții pilot, transformăm fermele românești în exemple de bune practici, capabile să arate că productivitatea și protecția mediului merg mână în mână. Extinderea rețelei de ferme model înseamnă că tot mai multe comunități rurale vor beneficia de soluții moderne, sustenabile și adaptate nevoilor lor”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, potrivit unui comunicat al ministerului.

Ferme selectate din Alba și alte 9 județe. Valoarea finanțării

În urma procesului de evaluare, fermele selectate provin din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Covasna, Harghita, Satu Mare, Teleorman, Timiș, Tulcea și Vrancea.

Valoarea totală a finanțării este de peste 3 milioane de euro, sumă asigurată din împrumutul de 60 de milioane de euro încheiat între MMAP și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), prin Legea nr. 332/2023.

Investițiile

Pentru a reduce poluarea cu nitrați și amoniac, fermele vor investi în:

  • echipamente pentru îndepărtarea gunoiului de grajd (pluguri racloare, roboți de curățare)
  • cisterne de împrăștiat dejecții lichide cu tuburi glisante și remorci pentru gunoi de grajd, care reduc volatilizarea amoniacului
  • sisteme inteligente de precizie, bazate pe camere video, care administrează azot lichid strict acolo unde este nevoie
  • pulverizatoare pentru îngrășăminte foliare, ce maximizează absorbția substanțelor nutritive.

Statutul de „ferme model”

Fermele vor dobândi statutul de „ferme model” și vor fi incluse în Rețelele de Transfer de Cunoștințe, având un rol esențial în promovarea soluțiilor inovatoare. Ele vor organiza evenimente demonstrative, sesiuni de instruire, prezentări și grupuri de discuții, pentru a împărtăși experiența și a sprijini fermierii din comunitățile locale.

Cele 18 ferme completează rețeaua existentă, formată deja din alte 15 ferme din județele Arad, Buzău, Bistrița-Năsăud, Covasna, Galați, Harghita, Iași și Satu-Mare, care au semnat contractele de finanțare în luna septembrie 2025.

Proiectul RAPID

Proiectul RAPID – Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural în România este finanțat printr-un acord de împrumut în valoare de 60 de milioane de euro, ratificat prin Legea nr. 332/2023.

Proiectul are ca durată de implementare perioada 2024-2028 și are două componente majore:

  • consolidarea capacității instituționale a entităților publice responsabile de monitorizarea și controlul poluării în agricultură
  • sprijinirea fermierilor prin scheme demonstrative și transfer de bune practici.

Printre activitățile vizate în proiect se numără achiziția de echipamente de monitorizare a calității apei și a solului, dezvoltarea de aplicații informatice pentru modelarea emisiilor agricole, formarea personalului din instituții publice și organizarea unor rețele de transfer de cunoștințe la nivel local și național.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 54 de secunde

Ferme mixte din Alba și alte 9 județe, selectate pentru a deveni ”ferme-model” prin investiții de mediu
dnsc atenționare
Evenimentacum 9 ore

Sume uriașe pentru like-uri pe Tik Tok, o nouă înșelătorie. Atacatorii vă fură datele personale și financiare. Avertizare DNSC
Administrațieacum 10 ore

Guvernul a aprobat excepții de la limitarea cheltuielilor în administrațiile publice locale. Măsurile vizate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Guvernul a aprobat excepții de la limitarea cheltuielilor în administrațiile publice locale. Măsurile vizate
Actualitateacum 10 ore

FOTO: Stații de încărcare a mașinilor electrice în comuna Sântimbru și modernizări de drumuri. Stadiul lucrărilor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 54 de secunde

Ferme mixte din Alba și alte 9 județe, selectate pentru a deveni ”ferme-model” prin investiții de mediu
Economieacum 12 ore

Sistemul de Garanție-Returnare SGR, extins și la borcane, ambalaje pentru cafea, oțet sau borș. Proiect
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 10 ore

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice
Evenimentacum 11 ore

Noua lege a pensiilor speciale. Grindeanu: se va ieși la pensie la 65 de ani, dar nu poate fi pensia cât salariul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 13 ore

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Evenimentacum 22 de ore

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 22 de ore

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Horoscop
Evenimentacum 3 zile

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 6 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 ore

Analize și investigații medicale gratuite pentru persoane asigurate. LISTA serviciilor și cum pot fi accesate
Evenimentacum 2 zile

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și alte 7 centre (P)
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Mai mult din Educatie