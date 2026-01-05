Sute de milioane de euro din fonduri europene, disponibile pentru investiții în agricultură. Cum pot fi obținute de către fermieri

Aproape 501 milioane de euro din fonduri europene vor fi disponibile pentru investiții în agricultură și procesare în primele două luni ale acestui an, prin intervențiile care urmează să fie lansate în cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027, potrivit calendarului estimativ publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Șapte sesiuni de finanțare sunt programate să fie deschise în lunile ianuarie și februarie 2026, cele mai mari alocări fiind destinate tinerilor fermieri, fermelor mici și sectoarelor agricole specializate.

Cele mai mari alocări de fonduri

Cea mai importantă linie de finanțare este DR-12 – Consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați, care beneficiază de 169,5 milioane de euro, sesiunea de depunere a cererilor fiind estimată să se deschidă pe 30 ianuarie 2026.

O altă intervenție majoră este DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, cu o alocare de 151,3 milioane de euro, programată pentru 19 ianuarie 2026.

Sprijin pentru fermele mici și sectoare specializate

Pentru DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni, sunt disponibile 108 milioane de euro, iar sesiunea este estimată să se deschidă la finalul lunii februarie, pe 27 februarie 2026.

Tot în luna februarie vor fi lansate și alte intervenții importante:

DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă: 45 milioane de euro (2 februarie 2026);

DR-19 – Investiții neproductive la nivel de fermă: 11,7 milioane de euro (9 februarie 2026);

DR-21 – Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA): 10 milioane de euro (13 februarie 2026);

DR-18 – Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice: 5 milioane de euro (23 februarie 2026).

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru intervențiile din cadrul Pilonului II – Dezvoltare Rurală al Planului Strategic PAC 2023–2027 este disponibil pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cine poate obține finanțare

Finanțările din Planul Strategic PAC 2023–2027 pot fi obținute printr-un proces relativ standardizat, dar care necesită pregătire din timp. Pe scurt, banii nu se „cer”, ci se câștigă prin proiecte eligibile, depuse în sesiunile anunțate de MADR și AFIR.

Pot depune proiecte:

fermieri persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) sau familiale (IF);

societăți comerciale (SRL, SA);

cooperative agricole;

tineri fermieri (cu condiții speciale de vârstă și instalare);

ferme mici sau medii, în funcție de intervenție.

Fiecare măsură (DR-12, DR-14, DR-16 etc.) are condiții proprii de eligibilitate: dimensiunea fermei, tipul de cultură, vechimea exploatației, localizarea.

Unde se depun cererile

Toate proiectele se depun exclusiv online, prin platforma: www.afir.ro (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale)

Nu se acceptă dosare pe hârtie.

Ce documente sunt necesare (în linii mari)

Dosarul de finanțare include:

cererea de finanțare (formular AFIR);

plan de afaceri sau memoriu justificativ (obligatoriu la majoritatea intervențiilor);

documente de identificare solicitant;

acte de proprietate / arendă pentru terenuri sau spații;

documente privind exploatația agricolă (APIA, registru agricol);

oferte de preț pentru investițiile propuse;

declarații pe propria răspundere.

Lipsa unui document sau o eroare de formă poate duce la respingerea proiectului.

Cum se acordă finanțarea: pe punctaj, nu „primul venit”

Finanțările se acordă în funcție de punctaj, nu automat:

fiecare proiect primește un scor;

există praguri minime de calitate;

proiectele cu punctaj mare sunt finanțate primele, până la epuizarea bugetului.

Se punctează, de exemplu:

tinerii fermieri;

fermele mici și medii;

investițiile în procesare;

agricultura ecologică;

asocierea (cooperative);

localizarea în zone defavorizate.

Cât este finanțarea și ce contribuție proprie este necesară

În funcție de intervenție:

finanțarea nerambursabilă poate fi între 50% și 90% din valoarea proiectului;

este necesară contribuție proprie (cash sau credit);

unele măsuri permit plăți în avans.

Exemplu:

Proiect de 200.000 euro

-140.000 euro fonduri UE

-60.000 euro contribuție proprie

După aprobare: ce urmează

După semnarea contractului:

se implementează investiția (utilaje, construcții, echipamente);

se depun cereri de plată;

AFIR verifică la fața locului;

banii sunt rambursați.

Există controale și obligații pe termen lung (menținerea investiției, respectarea planului de afaceri).

Greșeli frecvente care duc la respingere

proiecte depuse fără punctaj suficient;

documente incomplete;

cheltuieli neeligibile;

planuri de afaceri nerealiste;

lipsa capacității financiare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News