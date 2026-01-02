Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară

Vacanța de schi 2026. Potrivit Ministerului Educației, inspectoratele școlare au stabilit ca săptămâna de vacanță, cunoscută și sub denumirea de „vacanță de schi”, să fie cuprinsă între 9 februarie și 1 martie 2026.

Elevii din Alba vor avea vacanța de schi în ultima săptămână din luna februarie, între 23 februarie și 1 martie, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean.

Potrivit Ministerului Educației, elevii din trei județe vor avea vacanța de schi în intervalul 9 - 15 februarie. Elevii din alte 22 de județe vor beneficia de o săptămână liberă în perioada 16-22 februarie, în timp ce elevii din restul județelor vor avea vacanța mobilă între 23 februarie și 1 martie.

Vacanța de schi 2026, în funcție de județ

În săptămâna 9 - 15 februarie:

Bistrița-Năsăud,

Cluj,

Timiș.

În săptămâna 16 - 22 februarie:

Arad,

Argeș,

Bihor,

Brașov,

București,

Buzău,

Caraș-Severin,

Călărași,

Dâmbovița,

Dolj,

Gorj,

Hunedoara,

Ialomița,

Ilfov,

Iași,

Mehedinți,

Olt,

Prahova,

Sălaj,

Teleorman,

Tulcea,

Vâlcea.

În săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026:

Alba,

Bacău,

Botoșani,

Brăila,

Constanța,

Covasna,

Galați,

Giurgiu.

Harghita,

Maramureș,

Mureș,

Neamț,

Satu Mare,

Sibiu,

Suceava,

Vaslui,

Vrancea.

În prezent elevii se află în vacanța de iarnă, care a început sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026.

După vacanța de schi (vacanța mobilă), elevii vor mai avea vacanța de Paște (de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026) și vacanța de vară (de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026).

