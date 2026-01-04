Connect with us

Administrație

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria

Publicat

acum 5 minute

Primăria municipiului Alba Iulia lansa în 2024 o licitație în SEAP în valoare de 33, 5 milioane de lei. Obiectul contractului scos la licitație era curățenia stradală și deszăpezirea orașului în următorii cinci ani. 

Drept urmare contractul era unul cu miză mare. La licitația lansată în SEAP pe 10 septembrie 2024 au participat mai multe firme, a precizat pentru alba24.ro, Claudiu Nemeș.

Însă parte dintre acestea au făcut contestații și au cerut calarificări legate de caietul de sarcini. În 2025, la jumătatea anului, licitația a fost anulată. 

La CNSC au fost înregistrate trei contestații, două din partea firmei BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, iar alta din partea Polaris M Holding.

Mai pe scurt din cauza contestațiilor la caietul de sarcini, dar și al unor reglementări impuse de ANRSC, (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) Primăria Alba Iulia a decis să anuleze licitația și să refacă caietul de sarcini, a precizat Nemeș pentru alba24.ro.

CITEȘTE ȘI: Cât va costa salubrizarea și deszăpezirea străzilor din Alba Iulia, în următorii 5 ani. Licitație, lansată de Primărie

Între timp, contractul existent la acel moment cu firma de salubrizare stradală Polaris M Holding a fost prelungit pe încă o durată de doi ani, a mai precizat Claudiu Nemeș, iar anual în conturile firmei intră în jur de nouă milioane de lei, pentru curățenie stradală și servicii de deszăpezire.

Licitație anualată pentru servicii de curățenie stradală si deszăpezire

Polaris se ocupă de deszăpezire

De altfel Polaris este firma care se ocupă în aceste zile de deszăpezitul străzilor din Alba Iulia. Autospecialele firmei au fost cele care au acționat pe străzile din Alba Iulia în noaptea de vineri spre sâmbătă, dar și sâmbătă pe timpul zilei.

Polaris este firma care în trecut se ocupa și de ridicarea gunoiului, asta până la marele scandal al gunoiului din 2021, când Alba Iulia a fost sufocată de gunoaie.

Atunci firma din Constanța a pierdut toate contestațiile legate de contractul de atribuire al gropii de gunoi de la Galda de Jos, în fața asocierii RER VEST- RETIM.

Dar a rămas în oraș și se ocupă de curățenia stradală, iar zilele astea a avut de curățat și străzile din oraș de zăpadă.

Însă modul în care primăria Alba Iulia a gestionat lucrările de deszăpezire din Alba Iulia din aceste zile a fost aspru criticat de localnicii din oraș.

VEZI ȘI: VIDEO: Localnicii din Alba Iulia nemulțumiți de modul în care primăria gestionează deszăpezirea: ”Au fost luați prin surprindere”

Nemeș a mai declarat că un nou caiet de sarcini este aproape gata și că o nouă licitație pentru serviciul de curățenie stradală și deszăpezire va fi lansată în curând.

Ce prevedea caietul de sarcini din 2024  pentru curățenie stradală și deszăpezire

  • Serviciul de salubrizare stradală, cu următoarea structură de operații:
    • măturatul manual al carosabilului, trotuarelor, piețelor, stațiilor de transport în comun, locurilor de parcare, precum și a suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau agrement;
    • măturatul mecanizat;
    • întreținerea (ecologizarea) zonelor verzi adiacente străzilor, trotuarelor, locurilor de parcare, parcurilor, zonelor de joacă și agrement și piețelor;
    • întreținerea curățeniei pe străzi și trotuare, inclusiv golirea coșurilor de gunoi stradale;
    • spălatul carosabilului și al trotuarelor;
    • stropitul carosabilului;
    • curățatul manual al rigolelor prin răzuire;
    • încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor stradale la depozitul de deșeuri.
  • Serviciile de curățare si transport a zăpezii de pe căile publice și menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț vor avea următoarea structură a operațiilor:
    • curățatul manual si încărcatul zăpezii;
    • pluguitul – curățarea mecanizată a carosabilului de zăpadă;
    • spartul manual (îndepărtarea) încărcatul și transportul gheții;
    • combaterea poleiului;
    • curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere;
    • încărcatul și transportul zăpezii și gheții.

Cantitățile de servicii/an pentru prestarea activităţii de măturat, spălat şi stropit căi publice, inclusiv activitățile de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din municipiul Alba Iulia sunt următoarele:

  • Măturat mecanizat căi de circulație - 453.976 mp
  • Măturat manual căi de circulație - 220.660 mp
  • Activități de întreținere zilnică pe alei și trotuare - 420.934 mp
  • Activități de întreținere zilnică pe zone verzi - 239.093 mp
  • Activități de spălat, stropit și răzuitul rigole - 672.493 mp
  • Împrăștiat mecanizat material antiderapant pe carosabil - 797.593 mp
  • Curățare mecanizată a zăpezii - pluguit - 797.563 mp
  • Trotuare și alei pe care se va realiza activitatea de deszăpezire - 54.699 mp

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 5 minute

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria
Evenimentacum O oră

Câți localnici din Alba încă nu au curent după ce ninsorile au întrerupt alimentarea. ISU a pus în funcțiune, șapte generatoare
Evenimentacum 2 ore

Ce pedeapsă a primit un bărbat din Alba care a găsit pe jos un card și a mers să își cumpere cu el mai multe beri și țigări
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 minute

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria
Administrațieacum 15 ore

VIDEO: Localnicii din Alba Iulia nemulțumiți de modul în care primăria gestionează deszăpezirea: ”Au fost luați prin surprindere”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

Bolojan anunță schimbări majore la pensii: vârsta de pensionare trebuie crescută în toate domeniile
Economieacum 2 zile

Explicații din partea unor primari din Alba, legate de creșterea taxelor locale: Dacă nu o făceam, se majorau automat cu 300%
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 6 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 2 zile

Andrei Rațiu, interviu în care vorbește despre copilăria din Alba, acordat jurnaliștilor de la Fanatik
Evenimentacum 2 zile

Pârtii de schi din Alba, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea. Acces, tarife și facilități în Șureanu, Păltiniș, Apuseni și Parâng
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2026
Evenimentacum 21 de ore

Horoscop Weekend 3-4 Ianuarie 2026: Primul weekend al anului 2026 vine cu energii proaspete și oportunități de reconectare
Evenimentacum o zi

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. Cât de important este să dormim bine
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 7 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum o săptămână

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Schimbări pentru medicii de familie, în 2026. Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații
Evenimentacum 4 zile

Schimbări majore în ambulatoriile de specialitate: Ministrul Sănătății: devin puncte de acces rapid la diagnostic și tratament
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum 2 zile

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie