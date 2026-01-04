Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria

Primăria municipiului Alba Iulia lansa în 2024 o licitație în SEAP în valoare de 33, 5 milioane de lei. Obiectul contractului scos la licitație era curățenia stradală și deszăpezirea orașului în următorii cinci ani.

Drept urmare contractul era unul cu miză mare. La licitația lansată în SEAP pe 10 septembrie 2024 au participat mai multe firme, a precizat pentru alba24.ro, Claudiu Nemeș.

Însă parte dintre acestea au făcut contestații și au cerut calarificări legate de caietul de sarcini. În 2025, la jumătatea anului, licitația a fost anulată.

La CNSC au fost înregistrate trei contestații, două din partea firmei BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, iar alta din partea Polaris M Holding.

Mai pe scurt din cauza contestațiilor la caietul de sarcini, dar și al unor reglementări impuse de ANRSC, (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) Primăria Alba Iulia a decis să anuleze licitația și să refacă caietul de sarcini, a precizat Nemeș pentru alba24.ro.

Între timp, contractul existent la acel moment cu firma de salubrizare stradală Polaris M Holding a fost prelungit pe încă o durată de doi ani, a mai precizat Claudiu Nemeș, iar anual în conturile firmei intră în jur de nouă milioane de lei, pentru curățenie stradală și servicii de deszăpezire.

Polaris se ocupă de deszăpezire

De altfel Polaris este firma care se ocupă în aceste zile de deszăpezitul străzilor din Alba Iulia. Autospecialele firmei au fost cele care au acționat pe străzile din Alba Iulia în noaptea de vineri spre sâmbătă, dar și sâmbătă pe timpul zilei.

Polaris este firma care în trecut se ocupa și de ridicarea gunoiului, asta până la marele scandal al gunoiului din 2021, când Alba Iulia a fost sufocată de gunoaie.

Atunci firma din Constanța a pierdut toate contestațiile legate de contractul de atribuire al gropii de gunoi de la Galda de Jos, în fața asocierii RER VEST- RETIM.

Dar a rămas în oraș și se ocupă de curățenia stradală, iar zilele astea a avut de curățat și străzile din oraș de zăpadă.

Însă modul în care primăria Alba Iulia a gestionat lucrările de deszăpezire din Alba Iulia din aceste zile a fost aspru criticat de localnicii din oraș.

Nemeș a mai declarat că un nou caiet de sarcini este aproape gata și că o nouă licitație pentru serviciul de curățenie stradală și deszăpezire va fi lansată în curând.

Ce prevedea caietul de sarcini din 2024 pentru curățenie stradală și deszăpezire

Serviciul de salubrizare stradală , cu următoarea structură de operații: măturatul manual al carosabilului, trotuarelor, piețelor, stațiilor de transport în comun, locurilor de parcare, precum și a suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau agrement; măturatul mecanizat; întreținerea (ecologizarea) zonelor verzi adiacente străzilor, trotuarelor, locurilor de parcare, parcurilor, zonelor de joacă și agrement și piețelor; întreținerea curățeniei pe străzi și trotuare, inclusiv golirea coșurilor de gunoi stradale; spălatul carosabilului și al trotuarelor; stropitul carosabilului; curățatul manual al rigolelor prin răzuire; încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor stradale la depozitul de deșeuri.

, cu următoarea structură de operații: Serviciile de curățare si transport a zăpezii de pe căile publice și menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț vor avea următoarea structură a operațiilor: curățatul manual si încărcatul zăpezii; pluguitul – curățarea mecanizată a carosabilului de zăpadă; spartul manual (îndepărtarea) încărcatul și transportul gheții; combaterea poleiului; curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere; încărcatul și transportul zăpezii și gheții.

vor avea următoarea structură a operațiilor:

Cantitățile de servicii/an pentru prestarea activităţii de măturat, spălat şi stropit căi publice, inclusiv activitățile de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din municipiul Alba Iulia sunt următoarele:

Măturat mecanizat căi de circulație - 453.976 mp

Măturat manual căi de circulație - 220.660 mp

Activități de întreținere zilnică pe alei și trotuare - 420.934 mp

Activități de întreținere zilnică pe zone verzi - 239.093 mp

Activități de spălat, stropit și răzuitul rigole - 672.493 mp

Împrăștiat mecanizat material antiderapant pe carosabil - 797.593 mp

Curățare mecanizată a zăpezii - pluguit - 797.563 mp

Trotuare și alei pe care se va realiza activitatea de deszăpezire - 54.699 mp

