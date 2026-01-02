Educație
Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Când se întorc elevii la școală: Vacanța de iarnă 2025-2026 se încheie pe 7 ianuarie, iar joi, 8 ianuarie este prima zi de școală din Modulul 3, așa cum prevede structura anului școlar 2025-2026.
ȘCoala începe joia pentru că marți și miercuri sunt sărbători, respectiv Boboteaza (pe 6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie).
Urmează o perioadă de cursuri din 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare.
După acest interval urmează o nouă vacanță de o săptămână, potrivit Edu.ro. Se mai numește și vacanța de schi.
Elevii din Alba vor avea vacanța de schi în ultima săptămână din luna februarie, între 23 februarie și 1 martie, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean.
Potrivit Ministerului Educației, elevii din trei județe vor avea vacanța de schi în intervalul 9 - 15 februarie.
Elevii din alte 22 de județe vor beneficia de o săptămână liberă în perioada 16-22 februarie, în timp ce elevii din restul județelor vor avea vacanța mobilă între 23 februarie și 1 martie.
Vacanța de schi 2026, în funcție de județ
În săptămâna 9 - 15 februarie:
- Bistrița-Năsăud,
- Cluj,
- Timiș.
În săptămâna 16 - 22 februarie:
- Arad,
- Argeș,
- Bihor,
- Brașov,
- București,
- Buzău,
- Caraș-Severin,
- Călărași,
- Dâmbovița,
- Dolj,
- Gorj,
- Hunedoara,
- Ialomița,
- Ilfov,
- Iași,
- Mehedinți,
- Olt,
- Prahova,
- Sălaj,
- Teleorman,
- Tulcea,
- Vâlcea.
În săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026:
- Alba,
- Bacău,
- Botoșani,
- Brăila,
- Constanța,
- Covasna,
- Galați,
- Giurgiu.
- Harghita,
- Maramureș,
- Mureș,
- Neamț,
- Satu Mare,
- Sibiu,
- Suceava,
- Vaslui,
- Vrancea.
După vacanța de schi (vacanța mobilă), elevii vor mai avea vacanța de Paște (de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026) și vacanța de vară (de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026).
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.