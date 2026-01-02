Connect with us

Aiud

Andrei Rațiu, interviu în care vorbește despre copilăria din Alba, acordat jurnaliștilor de la Fanatik

Andrei Rațiu a vorbit despre copilăria sa petrecută în Alba, mai precis la Aiud și Unirea, unde și-a petrecut primii ani din viață. 

Fotbalistul echipei naționale a acordat un interviu la Fanatik, iar jurnaliștii nu au ocolit întrebările legate de locul nașterii și experiența sa timpurie în România.

Hai să stăm puțin de vorbă despre povestea ta. Din afară, pare foarte frumoasă, de succes, perfectă. Dar este presărată de luptă și sacrificii foarte multe. Te-ai născut în România, unde mai exact?

– M-am născut în Aiud, lângă Alba Iulia. E un mic sătuleț de acolo, Unirea. Am trăit până la 6 ani în România mai mult cu bunicii. Părinții mei au venit în Spania la muncă.

De la 6 ani am venit aici cu ei. Am venit într-un mic sătuleț în care ei lucrau și acolo am început să joc fotbal, Aguaviva se cheamă satul acela.

De acolo am făcut pasul la o echipă de fotbal (n.r. –  Andorra CF), pentru că acolo, în sat, nu aveam. Am stat și acolo doi ani. Am jucat bine, am avut un turneu bun și de acolo m-a luat Villarreal.

Să rămânem puțin la Aiud, la copilărie. Ai rămas cu bunicii. Aș vrea să îmi spui ce îți amintești despre momentul acela, când părinții au plecat în Spania?

– Eram foarte mic și nu îmi dădeam seama că o să stau fără părinți atâta timp.

Veneau din când în când acasă și îi vedeam. Îmi aduc aminte că a fost frumos și cu bunicii mei, mi-au fost ca niște părinți.

Am fost și la școală în România, chiar dacă nu vorbesc așa cum ar trebui. Am stat mulți ani afară. Am făcut clasa I și a II-a în România. Mai am prieteni acolo.

Deși nu țin legătura foarte des, mai vorbim pe Instagram sau Whatsapp uneori. De lucrurile acestea îmi aduc aminte, nu au fost așa mulți ani în care am stat… Eram mic și nu prea îmi amintesc foarte bine.

Povestea ”băiatului cu părul albastru”, cum a fost numit, seamănă cu cea a multor români care au plecat alături de părinți în alte țări, unde au luat-o de la zero.

uccesul nu l-a schimbat. A rămas un om modest, ușor timid, cu mult bun simț și cu dragoste față de părinții care au făcut totul pentru ca el să reușească. Andrei Rațiu este cu aceeași fată de la 16 ani, au împreună o fetiță și așteaptă al doilea copil.

El a vorbit despre toate acestea și într-un interviu acordat presei spaniole.

