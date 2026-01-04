Connect with us

Actualitate

Tatuajele nu sunt complet inofensive. Ce arată studiile științifice despre cerneala din piele

Publicat

acum 1 minut

Tatuajele sunt tot mai populare, însă cercetările recente arată că efectele lor asupra organismului sunt mai complexe decât par la prima vedere. Specialiștii atrag atenția că, dincolo de aspectul estetic, cerneala injectată în piele interacționează pe termen lung cu sistemul imunitar.

Un tatuaj nu înseamnă doar un desen permanent, ci și introducerea unor particule chimice în derm. Odată ajunsă în piele, cerneala este recunoscută de organism ca material străin. Sistemul imunitar încearcă să o elimine, însă nu reușește complet.

Ce se întâmplă cu cerneala în organism

Potrivit analizelor citate de Science Alert, pigmenții din cerneala de tatuaj sunt preluați de celulele imunitare specializate. Acestea încearcă să îi transporte și să îi elimine, dar particulele sunt prea mari pentru a fi descompuse complet. Acesta este motivul pentru care tatuajele rămân permanente.

O parte dintre aceste particule nu rămân însă strict la nivelul pielii. Studiile arată că pigmenții pot migra prin sistemul limfatic și se pot acumula în ganglionii limfatici, structuri esențiale pentru apărarea organismului. Efectele pe termen lung ale acestei acumulări nu sunt încă pe deplin cunoscute.

YouTube video

Ce conține cerneala de tatuaj

Cerneala de tatuaj este un amestec chimic complex. Mulți dintre pigmenți au fost dezvoltați inițial pentru uz industrial – vopsele, mase plastice sau toner de imprimantă – nu pentru a fi injectați în corpul uman.

Analize de laborator au identificat, în unele cerneluri, urme de metale grele precum nichel, crom, cobalt sau plumb. Aceste substanțe sunt cunoscute pentru potențialul lor alergenic sau toxic, însă concentrațiile variază în funcție de producător și de culoare.

Culori cu risc mai mare de reacții

Conform cercetărilor disponibile, cernelurile roșii, galbene și portocalii sunt mai frecvent asociate cu reacții adverse. Acestea pot include mâncărimi persistente, inflamații sau apariția granuloamelor – noduli inflamatori formați atunci când sistemul imunitar nu reușește să izoleze complet un material străin.

Important de menționat este că aceste reacții pot apărea la luni sau chiar ani după realizarea tatuajului.

Posibile efecte asupra sistemului imunitar

Unele studii au observat o asociere între prezența pigmenților de tatuaj în ganglionii limfatici și un răspuns imun ușor modificat. De exemplu, cercetări recente sugerează că persoanele tatuate ar putea avea, în anumite condiții, un răspuns mai redus la unele vaccinuri, inclusiv la vaccinul anti-COVID-19.

Specialiștii subliniază însă că acest lucru nu înseamnă că vaccinurile devin nesigure sau ineficiente, ci că pigmenții ar putea influența subtil modul în care celulele imunitare comunică între ele.

Există legături cu cancerul?

În prezent, nu există dovezi epidemiologice solide care să demonstreze o legătură directă între tatuaje și cancerul de piele la oameni. Totuși, experimentele de laborator au arătat că anumiți pigmenți se pot degrada în timp sau sub acțiunea razelor UV ori a laserului folosit pentru îndepărtarea tatuajelor.

În aceste situații, pot rezulta substanțe cu potențial toxic sau chiar cancerigen. Evaluarea riscului real este dificilă, deoarece multe tipuri de cancer se dezvoltă pe parcursul a zeci de ani.

Riscul de infecții și problema reglementării

Ca orice procedură care perforează pielea, tatuarea implică și un risc de infecție, mai ales în condiții de igienă precară. Au fost raportate infecții bacteriene, inclusiv cu Staphylococcus aureus, precum și cazuri de transmitere a hepatitelor.

Uniunea Europeană a înăsprit în ultimii ani reglementările privind substanțele permise în cernelurile de tatuaj. Cu toate acestea, la nivel global, controlul rămâne inegal, iar unele produse ajung pe piață cu un nivel de verificare mai scăzut decât cel aplicat produselor cosmetice sau medicale.

sursă foto: Arhiva alba24.ro, rol ilustrativ.

Etichete:

