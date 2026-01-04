Zăpada din Alba a trimis mai mulți oameni la spital: 30 de persoane au ajuns la urgențe cu traumatisme

Zăpada depusă pe trotuare sau carosabil a dat bătăi de cap multor persoane din Alba în aceste zile. Însă câteva zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Mai exact duminică, 4 ianuarie, în intervalul 08.00 - 19.00, 110 persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Alba Iulia.

Din cei 110 pacienți care au trecut pe ușa UPU Alba, 30 dintre ei au acuzat traumatisme. Mai exact, contuzii, rupturi de oase, sau alte probleme din aria traumatismelor.

În cadrul ședinței de urgență de la ISU Alba s-a discutat și despre transferul a două cazuri mai grave, de la Sebeș la Alba Iulia.

Mai exact două persoane cu traumatisme au fost transferate de la spitalul din Sebeș la cel din Alba Iulia.

Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea a precizat că: De azi dimineață, ora 08:00, până astăzi, ora 19:00, au fost înregistrate 110 prezentări, dintre care 30 cu traumatisme, căderi, alunecări și patologii ale specialității ortopedice.”

De asemenea, Sinea a mai declarat că: „DSP Alba monitorizează în continuare situația persoanelor dializate sau a persoanelor care necesită asistență medicală de urgență și va asigura permanență în cadrul CJCCI.

În ziua de duminică nu există persoane care să necesite transport la dializă. Începând de luni dimineața, vom ține legătura cu furnizorii de servicii medicale și vom colabora integrat cu celelalte instituții implicate în comandamentul de iarnă.

Totodată, vom asigura, atunci când se impune, facilitarea transferurilor pacienților critici intra- și interjudețean, conform prevederilor legale.

