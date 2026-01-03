VIDEO: Localnicii din Alba Iulia nemulțumiți de modul în care primăria gestionează deszăpezirea: ”Au fost luați prin surprindere”

Cetățenii din Alba Iulia reclamă ”în valuri” modul în care Primăria Alba Iulia a gestionat și gestionează deszăpezirea în oraș. Aceștia spun că modul în care s-a intervenit pentru deszăpezire a fost și este unul greșit și că o bună parte din oraș este plin de zăpadă. În linii mari, ninsoarea” a luat prin surprinderere” Primăria Alba Iulia.

Mare parte dintre arterele principale ale orașului sunt parțial deszăpezite, cu nămeți de zăpadă pe mijloc, iar pe lângă borduri zăpada s-a combinat apa și au format adevărate bălți destul de adânci.

Zona din Centru doar pe străzile principale a fost deszăpezită, dar în jurul trecerilor de pietoni s-au adunat cantități mari de zăpadă semi topită.

Străzile din Centru pline de zăpadă

Însă cele mai mari probleme sunt semnalate în cartierele orașului. Fie că vorbim despre zonele de case din Alba Iulia: zona Centru unde toate străzile adiacente sunt pline de zăpadă care în noaptea de sâmbătă spre duminică va îngheța, fie că vorbim despre cartierele de blocuri.

Spre exemplu în zona Centru, atât proximitatea Tribunalului Alba, dar și pe strada Regina Maria sau în zona Bibliotecii străzile sunt pline cu zăpadă.

Aceeași situația se regăsește în zona centrală și pe străzile Oituz și Mărășești. Străzile dintre case sunt pline cu zăpadă în tot orașul de jos.

De asemenea, în cartierele de blocuri, spre exemplu în zona Tolstoi locuitorii reclamă faptul că străzile nu sunt deszăpezite. La fel și în zona blocurilor din cartierul Cetate străzile sunt pline de zăpadă și mare parte dintre trotuare la fel.

Probleme și în Cetate

Situații similare au fost sesizate și în zona Detunata. Probleme cu zăpada pe carosabil au fost sesizate și pe strada Septimius Severus, de către mai mulți cetățeni în mediul online.

La fel și pe strada Arnsberg, cetățenii au sesizat că străzile și trotuarele sunt pline de zăpadă și că mașinile de deszăpezit nu au ajuns.

În linii mari cetățenii din Alba Iulia sunt nemulțumiți de modul în care primăria a gestionat și gestionează deszăpezirea orașului, în condițiile în care ninsoarea s-a oprit în dimineața zilei de 3 ianuarie 2026.

