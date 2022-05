Festivalul de Teatru ”Povești” Alba Iulia. PROGRAMUL de miercuri: ”Nu sunt eu”, ”Tache, Ianke și Cadâr” și spectacole pentru copii

Mai mulți minori au fost ținuți în condiții mizere și tratați ca sclavi la o fermă de bovine din localitatea Hopârta, județul Alba. Mai mult de atât, dacă proprietarului nu i se părea că lucrează cum trebuie aceștia erau bătuți. Părinții știau unde sunt, dar credeau că locuiesc în condiții bune și că au ajuns să aibă un loc de muncă de unde să căștige un ban cinstit.

Proprietarul fermei a fost condamnat pentru trafic de minori, la mai bine de 5 ani de la momentul la care minorii, din județul Bihor, au fost victime. Anchetat de DIICOT, bărbatul a fost trimis în judecată, iar dosarul s-a judecat la secret, iar de curând a fost condamnat în primă instanță, la Tribunalul Alba.

Exploatarea minorilor din județul Bihor, la ferma de bovine din Hopârta, a fost descoperită de un polițist, iar cazul a fost detaliat de un reprezentant al Fundaţiei People to People Oradea, organizaţie care şi în prezent le oferă victimelor asistenţă psihologică, socială şi juridică, pentru reporterul de la adevărul.ro.

În 2016, minorii aveau între 11 și 14 ani, iar proprietarul fermei i-ar fi convins pe părinți că vor primi, mâncare, cazare dar că vor învăța și o meserie, dacă vor lucra la ferma sa.

În schimb copiii au fost ținuți într-o cameră amanajatî într-un grajd unde mișunau șobolanii și gândacii. Se spălau la lighean, iar toaletă nu aveau. Mâncare primeau doar hrană rece, pate, slanină sau parizer.

”Hrăneau animalele, curăţau grajdurile, scoteau gunoiul cu roaba, chiar şi de două ori pe zi. Dacă nu-i plăcea cum muncesc, bărbatul îi înjura şi-i bătea cu sălbăticie, ceea ce părinţii nu aveau cum să afle, căci discuţiile lor cu copiii erau monitorizate. Pe unul dintre băieţi l-a bătut în timp ce încerca să fugă de la fermă. „A venit după mine cu jeep-ul, a vrut să dea peste mine. Am aruncat cizmele ca să pot fugi mai bine, dar m-a ajuns. M-a lovit cu maşina peste şoldul drept şi am căzut. A sărit din maşină, era cu doi băieţi care m-au ţinut, iar el m-a lovit cu pumnii. Am fost numai sânge…”, a descris episodul copilul de 13 ani, în declaraţia care a fost redată şi în sentinţa de condamnare a bărbatului”, notează reporterul adevărul.ro.

Salvați de un polițist

Minorii au fost salvați de un polițist care i-a văzut de mai multe ori la muncă și a raportat superiorilor. Bărbatul a ajuns anchetat de DIICOT în 2019.

A urmat apoi un proces ținut la secret deoarece copiii erau încă minori, iar de curând bărbatul a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare cu executare

și mai mult de atât, nstanţa l-a obligat pe fermier să le plătească băieţilor salariul minim pe economie pentru toată perioada lucrată, dar şi să le achite câte 10.000 euro daune morale.

Momentan decizia magistraților Tribunalului Alba nu este defnitivă și a fost atacată la instanța superioară, la Curtea de Apel Alba Iulia.

sursă: alba24.ro, adevărul.ro.

