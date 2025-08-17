FOTO: Incendiu la un magazin din Vințu de Jos: pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Incendiu la un magazin din Vințu de Jos: pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale în cursul dimineții de sâmbătă.

Reprezentanții ISU Alba au transmis duminică dimneața că pompierii din cadrul Detașamentului Sebeș au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Eminescu din localitatea Vințu de Jos.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau cu ardere generalizată la un magazin amplasat în interiorul unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

Intervenția promptă a pompierilor a permis localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite, fără ca acesta să se extindă și fără a fi înregistrate victime.

La fața locului au acționat două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de prim-ajutor (EPA) și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Vințu de Jos.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiștii ISU Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News