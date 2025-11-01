Eveniment
Festivalul Național „Voices”, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Lista concurenților, invitații speciali și PROGRAM
Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți „Voices” va avea loc miercuri și joi, 5 – 6 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, de la ora 18:00.
Potrivit reprezentanților Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia, scopul festivalului este susținerea și promovarea tinerelor talente din mediul studențesc, în domeniul muzical-artistic, în special al interpretării vocale.
Astfel, ediția din 2025, la fel ca ediția de anul trecut, se desfășoară pe două secțiuni:
- Secțiunea Case de Cultură Studențești
- Secțiunea Talentele Albei
Tineri talentați din Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Brașov, Pitești și județul Alba vor concura pe scena Casei de Cultură a Studenților pentru premii în valoare totală de 10.000 lei, în fața unui juriu prestigios, condus de compozitorul și dirijorul Viorel Gavrilă, director general adjunct UCMR-ADA.
Cine sunt concurenții
Secțiunea Case de Cultură Studențești:
- Diana-Andreea Hadan – CCS Cluj-Napoca
- Oana Larisa Giurgiuman – CCS Cluj-Napoca
- Raluca Chiriac – CCS Cluj-Napoca
- Ovidiu Alexandru Stan – CCS Sibiu
- Chynthia Maria Sârbu – CCS Sibiu
- Iris Maria Belașcu – CCS Sibiu
- Maria JOO-Coman – CCS Târgu Mureș
- Adina Bîgu – CCS Brașov
- Maria Daria Brojban – CCS Timișoara
- Catinca Leu – CCS Pitești
- Paul Berghean – CCS Alba Iulia
- Georgiana-Claudia Zbutea – CCS Alba Iulia
Secțiunea Talentele Albei
- Alexandra Sălcudean – Alba Iulia
- Maria-Iris Lasc – Zlatna
De asemenea, invitații speciali ai acestei ediții sunt Daniel Iordăchioaie și Florian Rus.
Accesul este gratuit în ambele seri de festival.
Programul festivalului
Miercuri, 5 noiembrie, ora 18:00
- Concurs naţional de muzică pop pentru tineri şi studenţi
- Microrecital Teodora Șițoiu, câștigătoarea trofeului ediției 2024
- Recital Daniel Iordăchioaie
Joi, 6 noiembrie, ora 19:00
- Gala Laureaților
- Concert Florian Rus
Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan și MC Kotto.
