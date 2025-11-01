Connect with us

Festivalul Național „Voices”, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Lista concurenților, invitații speciali și PROGRAM

acum 38 de secunde

Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți „Voices” va avea loc miercuri și joi, 5 – 6 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, de la ora 18:00.

Potrivit reprezentanților Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia, scopul festivalului este susținerea și promovarea tinerelor talente din mediul studențesc, în domeniul muzical-artistic, în special al interpretării vocale.

Astfel, ediția din 2025, la fel ca ediția de anul trecut, se desfășoară pe două secțiuni:

  • Secțiunea Case de Cultură Studențești
  • Secțiunea Talentele Albei

Tineri talentați din Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Brașov, Pitești și județul Alba vor concura pe scena Casei de Cultură a Studenților pentru premii în valoare totală de 10.000 lei, în fața unui juriu prestigios, condus de compozitorul și dirijorul Viorel Gavrilă, director general adjunct UCMR-ADA.

Cine sunt concurenții

Secțiunea Case de Cultură Studențești:

  • Diana-Andreea Hadan – CCS Cluj-Napoca
  • Oana Larisa Giurgiuman – CCS Cluj-Napoca
  • Raluca Chiriac – CCS Cluj-Napoca
  • Ovidiu Alexandru Stan – CCS Sibiu
  • Chynthia Maria Sârbu – CCS Sibiu
  • Iris Maria Belașcu – CCS Sibiu
  • Maria JOO-Coman – CCS Târgu Mureș
  • Adina Bîgu – CCS Brașov
  • Maria Daria Brojban – CCS Timișoara
  • Catinca Leu – CCS Pitești
  • Paul Berghean – CCS Alba Iulia
  • Georgiana-Claudia Zbutea – CCS Alba Iulia

Secțiunea Talentele Albei

  • Alexandra Sălcudean – Alba Iulia
  • Maria-Iris Lasc – Zlatna

De asemenea, invitații speciali ai acestei ediții sunt Daniel Iordăchioaie și Florian Rus.

Accesul este gratuit în ambele seri de festival.

Programul festivalului

Miercuri, 5 noiembrie, ora 18:00

  • Concurs naţional de muzică pop pentru tineri şi studenţi
  • Microrecital Teodora Șițoiu, câștigătoarea trofeului ediției 2024
  • Recital Daniel Iordăchioaie

Joi, 6 noiembrie, ora 19:00

  • Gala Laureaților
  • Concert Florian Rus

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan și MC Kotto.

acum 38 de secunde

