Festivalul Național „Voices”, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Lista concurenților, invitații speciali și PROGRAM

Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți „Voices” va avea loc miercuri și joi, 5 – 6 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, de la ora 18:00.

Potrivit reprezentanților Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia, scopul festivalului este susținerea și promovarea tinerelor talente din mediul studențesc, în domeniul muzical-artistic, în special al interpretării vocale.

Astfel, ediția din 2025, la fel ca ediția de anul trecut, se desfășoară pe două secțiuni:

Secțiunea Case de Cultură Studențești

Secțiunea Talentele Albei

Tineri talentați din Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Brașov, Pitești și județul Alba vor concura pe scena Casei de Cultură a Studenților pentru premii în valoare totală de 10.000 lei, în fața unui juriu prestigios, condus de compozitorul și dirijorul Viorel Gavrilă, director general adjunct UCMR-ADA.

Cine sunt concurenții

Secțiunea Case de Cultură Studențești:

Diana-Andreea Hadan – CCS Cluj-Napoca

Oana Larisa Giurgiuman – CCS Cluj-Napoca

Raluca Chiriac – CCS Cluj-Napoca

Ovidiu Alexandru Stan – CCS Sibiu

Chynthia Maria Sârbu – CCS Sibiu

Iris Maria Belașcu – CCS Sibiu

Maria JOO-Coman – CCS Târgu Mureș

Adina Bîgu – CCS Brașov

Maria Daria Brojban – CCS Timișoara

Catinca Leu – CCS Pitești

Paul Berghean – CCS Alba Iulia

Georgiana-Claudia Zbutea – CCS Alba Iulia

Secțiunea Talentele Albei

Alexandra Sălcudean – Alba Iulia

Maria-Iris Lasc – Zlatna

De asemenea, invitații speciali ai acestei ediții sunt Daniel Iordăchioaie și Florian Rus.

Accesul este gratuit în ambele seri de festival.

Programul festivalului

Miercuri, 5 noiembrie, ora 18:00

Concurs naţional de muzică pop pentru tineri şi studenţi

Microrecital Teodora Șițoiu, câștigătoarea trofeului ediției 2024

Recital Daniel Iordăchioaie

Joi, 6 noiembrie, ora 19:00

Gala Laureaților

Concert Florian Rus

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan și MC Kotto.

