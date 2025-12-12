Connect with us

Eveniment

O nouă tulpină virusului gripal, ce circulă la nivel internațional, confirmată în România. Recomandări pentru locuitori

Publicat

acum O oră

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) atenționează că a debutat sezonul gripal, iar subclada K a virusului gripal A (H3N2), ce circulă la nivel internațional a fost detectată și în România.

”Analiza epidemiologică realizată de CNSCBT pentru săptămâna 49 a anului 2025 (1-7 decembrie 2025) a relevat faptul că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Au fost raportate la nivel național 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu față de cel  înregistrat în săptămâna precedentă (1.504).

Aceeași subcladă K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România. Primele rezultate ale secvențierii au fost comunicate de INCDMM Cantacuzino către INSP-CNSCBT în cursul zilei de 11 decembrie.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) evaluează riscul pentru populația generală a UE/SEE ca fiind moderat”, a anunțat INSP.

Recomandări pentru locuitori

INSP precizează că riscul de a dezvolta o boală severă este ridicat pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, persoanele cu boli metabolice, pulmonare, cardiovasculare, neuromusculare și alte boli cronice preexistente, pentru femeile însărcinate, persoanele imunocompromise și cele care trăiesc în centrele de îngrijire pe termen lung.

”Se așteaptă ca vaccinul să ofere în continuare protecție împotriva bolii severe, așa încât acesta rămâne un instrument vital de sănătate publică”, potrivit INSP.

Recomandări:

  • Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere.
  • Respectarea igienei mâinilor este deosebit de importantă, având în vedere faptul că virusul gripal se poate transmite și prin contact cu obiecte contaminate cu particule virale.
  • Respectarea etichetei respiratorii se referă la utilizarea batistei de unică utilizare când tușim sau strănutăm, urmată de aplicarea unui antiseptic pentru mâini sau spălarea lor cu apă și săpun. Dacă acestea nu sunt accesibile pentru moment, ar trebui să tușim/strănutăm în unghiul pe care îl formează brațul cu antebrațul.
  • Evitarea, pe cât posibil, a aglomerației, iar dacă acest lucru nu poate fi realizat, purtarea măștii în spații închise (ex.în mijloacele de transport în comun)
  • Aerisirea corectă a încăperilor
  • Alimentație echilibrată care să includă proteine (dacă anumite afecțiuni medicale nu le contraindică), având în vedere faptul că anticorpii cu care ne apărăm față de gripă se formează din proteine. De asemenea, o hidratare corectă (2 litri de apă/zi) contribuie la menținerea bunei funcționalități a mucoasei respiratorii.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Economieacum 32 de minute

Salariul mediu net a crescut în luna octombrie cu 4,3%, până la aproape 5.500 lei. Date INS
Evenimentacum 47 de minute

Chef Marian, Restaurant Nepo: Postul Crăciunului, între porc și dieta mediteraneană (P)
Evenimentacum O oră

O nouă tulpină virusului gripal, ce circulă la nivel internațional, confirmată în România. Recomandări pentru locuitori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 32 de minute

Salariul mediu net a crescut în luna octombrie cu 4,3%, până la aproape 5.500 lei. Date INS
Economieacum 3 ore

Amenzi de peste 3 milioane lei date de Antifrauda ANAF după control la firme de ridesharing. Măsuri dispuse
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 5 ore

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 4 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum o zi

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 2 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

O nouă tulpină virusului gripal, ce circulă la nivel internațional, confirmată în România. Recomandări pentru locuitori
Evenimentacum 2 ore

Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj, de autoritățile de sănătate. Ce măsuri sunt luate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 20 de ore

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 2 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie