Connect with us

Eveniment

Evenimente de weekend în Alba: concerte, colinde și cântece de Crăciun, competiții sportive. Program

alba iulia, cetate

Publicat

acum 2 ore

Evenimente de weekend în Alba: concertele de colinde și cântece tradiționale de sărbători vor completa atmosfera la finalul acestei săptămâni, atât la Alba Iulia, cât și în alte localități din județ. Distracția continuă la târgurile de Crăciun.

Pentru pasionații de sport, sâmbătă va fi un eveniment special: gala profesionistă de kickbox, Cezar Fight Championship. Invitat special al galei va fi legenda K1, Semmy Schilt. În ringul montat în incinta Pavilionului Mercur vor urca sportivi din Alba Iulia, Blaj, dar și de la cluburi din țară. AICI, detalii.

Evenimente de weekend în Alba. Concerte și distracție la târgurile de Crăciun. Program

Seria momentelor memorabile continuă la cele două târguri de Crăciun de la Alba Iulia, dar și la Sebeș, Aiud și alte localități.

Târgurile de Crăciun de la Alba Iulia

Latura de Vest

Patinoar, brad, căsuțe cu bunătăți și distracție pentru toate vârstele. Sâmbătă seara va fi concert de colinde:

Sâmbătă, 13 decembrie, ora 18:30

  • Corul „Belcanto” – Școala Gimnazială Avram Iancu Alba Iulia, Coordonator: prof. Gabriel Bucur

Palatul Principilor

În fiecare sfârșit de săptămână, până la Crăciun, de la ora 19.00, scena din curtea Palatului Principilor Transilvaniei devine punctul central al ediției 2025 Crăciun La Palat.

Sâmbătă, 13 decembrie, ora 19.00

Corul THEOTOKOS, dirijor pr. Nicolae-Călin Bulac

Duminică, 14 decembrie, ora 19.00

Daniel Avram și Școala De Folk a Palatului Copiilor Alba Iulia

AICI, programul complet.

Târgul de Crăciun la Sebeș

Evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă continuă și la Sebeș, la Târgul de Crăciun din centrul Municipiului.

Sâmbătă, 13 decembrie 2025

Ora 10.00: Târgul caritabil de turtă dulce organizat de Trupa de Dansuri Săsești și Biserica Evanghelică Sebeș – Biserica Evanghelică Sebeș

Duminică, 14 decembrie 2025

Ora 11.00: Spectacol de teatru pentru copii: „ABRACADABRA!” cu Marian Râlea – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

AICI, programul complet.

Târg Caritabil de Crăciun la Sebeș

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, în fața Bisericii Evanghelice din Sebeș, de la ora 10.00.

Potrivit organizatorilor, Trupa de dansuri săsești Sebeș, proiectul caritabil a început în urmă cu 19 ani, când au asigurat masa de Crăciun pentru câteva familii nevoiașe.

De atunci, această tradiție a continuat, iar anul acesta, 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici.

De asemenea, o parte din banii strânși la târg vor fi donați unui centru de îngrijiri paliative. AICI, detalii.

Târgul de Crăciun la Aiud

Program patinoar: 12.00-20.00. Atelierul lui Moș Crăiun, sâmbătă, 17.00-19.00.

Trenulețul lui Moș Crăciun: sâmbătă, orele 16.00-20.00, duminică, orele 16.00-20.00

Sâmbătă, 13 decembrie

ora 16.00 Spectacol pe gheață – Transylvania Skating

ora 18.00 – Concert de pian la Biserica Reformată

ora 19.00 – Concert tradițional de Crăciun – Ansamblul Folcloric ”Doina Aiudului”

Duminică, 14 decembrie

ora 18.00 – Concert Vasile Palfi

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 7 minute

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie. Care sunt creșterile de prețuri la produse și servicii
Evenimentacum O oră

Sute de camere video vor fi montate pe drumuri și autostrăzi. Șoferii vor primi amenzile acasă, prin sistemul e-Sigur
alba iulia, cetate
Evenimentacum 2 ore

Evenimente de weekend în Alba: concerte, colinde și cântece de Crăciun, competiții sportive. Program
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 4 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 minute

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie. Care sunt creșterile de prețuri la produse și servicii
Economieacum 12 ore

BNR lansează o nouă monedă de colecție, cu ocazia a 145 de ani de la nașterea lui Mihail Sadoveanu. Care este prețul de cumpărare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 21 de ore

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 24 de ore

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 zile

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 5 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

alba iulia, cetate
Evenimentacum 2 ore

Evenimente de weekend în Alba: concerte, colinde și cântece de Crăciun, competiții sportive. Program
horoscop
Evenimentacum 13 ore

Horoscop de weekend 13-14 decembrie. Planetele ne îndeamnă să facem bilanțul anului care se apropie de final
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 3 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum 2 săptămâni

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 20 de ore

O nouă tulpină virusului gripal, ce circulă la nivel internațional, confirmată în România. Recomandări pentru locuitori
Evenimentacum 20 de ore

Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj, de autoritățile de sănătate. Ce măsuri sunt luate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 3 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie