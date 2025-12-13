Evenimente de weekend în Alba: concerte, colinde și cântece de Crăciun, competiții sportive. Program

Evenimente de weekend în Alba: concertele de colinde și cântece tradiționale de sărbători vor completa atmosfera la finalul acestei săptămâni, atât la Alba Iulia, cât și în alte localități din județ. Distracția continuă la târgurile de Crăciun.

Pentru pasionații de sport, sâmbătă va fi un eveniment special: gala profesionistă de kickbox, Cezar Fight Championship. Invitat special al galei va fi legenda K1, Semmy Schilt. În ringul montat în incinta Pavilionului Mercur vor urca sportivi din Alba Iulia, Blaj, dar și de la cluburi din țară. AICI, detalii.

Evenimente de weekend în Alba. Concerte și distracție la târgurile de Crăciun. Program

Seria momentelor memorabile continuă la cele două târguri de Crăciun de la Alba Iulia, dar și la Sebeș, Aiud și alte localități.

Târgurile de Crăciun de la Alba Iulia

Latura de Vest

Patinoar, brad, căsuțe cu bunătăți și distracție pentru toate vârstele. Sâmbătă seara va fi concert de colinde:

Sâmbătă, 13 decembrie, ora 18:30

Corul „Belcanto” – Școala Gimnazială Avram Iancu Alba Iulia, Coordonator: prof. Gabriel Bucur

Palatul Principilor

În fiecare sfârșit de săptămână, până la Crăciun, de la ora 19.00, scena din curtea Palatului Principilor Transilvaniei devine punctul central al ediției 2025 Crăciun La Palat.

Sâmbătă, 13 decembrie, ora 19.00

Corul THEOTOKOS, dirijor pr. Nicolae-Călin Bulac

Duminică, 14 decembrie, ora 19.00

Daniel Avram și Școala De Folk a Palatului Copiilor Alba Iulia

AICI, programul complet.

Târgul de Crăciun la Sebeș

Evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă continuă și la Sebeș, la Târgul de Crăciun din centrul Municipiului.

Sâmbătă, 13 decembrie 2025

Ora 10.00: Târgul caritabil de turtă dulce organizat de Trupa de Dansuri Săsești și Biserica Evanghelică Sebeș – Biserica Evanghelică Sebeș

Duminică, 14 decembrie 2025

Ora 11.00: Spectacol de teatru pentru copii: „ABRACADABRA!” cu Marian Râlea – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

AICI, programul complet.

Târg Caritabil de Crăciun la Sebeș

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, în fața Bisericii Evanghelice din Sebeș, de la ora 10.00.

Potrivit organizatorilor, Trupa de dansuri săsești Sebeș, proiectul caritabil a început în urmă cu 19 ani, când au asigurat masa de Crăciun pentru câteva familii nevoiașe.

De atunci, această tradiție a continuat, iar anul acesta, 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici.

De asemenea, o parte din banii strânși la târg vor fi donați unui centru de îngrijiri paliative. AICI, detalii.

Târgul de Crăciun la Aiud

Program patinoar: 12.00-20.00. Atelierul lui Moș Crăiun, sâmbătă, 17.00-19.00.

Trenulețul lui Moș Crăciun: sâmbătă, orele 16.00-20.00, duminică, orele 16.00-20.00

Sâmbătă, 13 decembrie

ora 16.00 Spectacol pe gheață – Transylvania Skating

ora 18.00 – Concert de pian la Biserica Reformată

ora 19.00 – Concert tradițional de Crăciun – Ansamblul Folcloric ”Doina Aiudului”

Duminică, 14 decembrie

ora 18.00 – Concert Vasile Palfi

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News