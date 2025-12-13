Eveniment
Evenimente de weekend în Alba: concerte, colinde și cântece de Crăciun, competiții sportive. Program
Evenimente de weekend în Alba: concertele de colinde și cântece tradiționale de sărbători vor completa atmosfera la finalul acestei săptămâni, atât la Alba Iulia, cât și în alte localități din județ. Distracția continuă la târgurile de Crăciun.
Pentru pasionații de sport, sâmbătă va fi un eveniment special: gala profesionistă de kickbox, Cezar Fight Championship. Invitat special al galei va fi legenda K1, Semmy Schilt. În ringul montat în incinta Pavilionului Mercur vor urca sportivi din Alba Iulia, Blaj, dar și de la cluburi din țară. AICI, detalii.
Evenimente de weekend în Alba. Concerte și distracție la târgurile de Crăciun. Program
Seria momentelor memorabile continuă la cele două târguri de Crăciun de la Alba Iulia, dar și la Sebeș, Aiud și alte localități.
Târgurile de Crăciun de la Alba Iulia
Latura de Vest
Patinoar, brad, căsuțe cu bunătăți și distracție pentru toate vârstele. Sâmbătă seara va fi concert de colinde:
Sâmbătă, 13 decembrie, ora 18:30
- Corul „Belcanto” – Școala Gimnazială Avram Iancu Alba Iulia, Coordonator: prof. Gabriel Bucur
Palatul Principilor
În fiecare sfârșit de săptămână, până la Crăciun, de la ora 19.00, scena din curtea Palatului Principilor Transilvaniei devine punctul central al ediției 2025 Crăciun La Palat.
Sâmbătă, 13 decembrie, ora 19.00
Corul THEOTOKOS, dirijor pr. Nicolae-Călin Bulac
Duminică, 14 decembrie, ora 19.00
Daniel Avram și Școala De Folk a Palatului Copiilor Alba Iulia
AICI, programul complet.
Târgul de Crăciun la Sebeș
Evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă continuă și la Sebeș, la Târgul de Crăciun din centrul Municipiului.
Sâmbătă, 13 decembrie 2025
Ora 10.00: Târgul caritabil de turtă dulce organizat de Trupa de Dansuri Săsești și Biserica Evanghelică Sebeș – Biserica Evanghelică Sebeș
Duminică, 14 decembrie 2025
Ora 11.00: Spectacol de teatru pentru copii: „ABRACADABRA!” cu Marian Râlea – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
AICI, programul complet.
Târg Caritabil de Crăciun la Sebeș
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, în fața Bisericii Evanghelice din Sebeș, de la ora 10.00.
Potrivit organizatorilor, Trupa de dansuri săsești Sebeș, proiectul caritabil a început în urmă cu 19 ani, când au asigurat masa de Crăciun pentru câteva familii nevoiașe.
De atunci, această tradiție a continuat, iar anul acesta, 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici.
De asemenea, o parte din banii strânși la târg vor fi donați unui centru de îngrijiri paliative. AICI, detalii.
Târgul de Crăciun la Aiud
Program patinoar: 12.00-20.00. Atelierul lui Moș Crăiun, sâmbătă, 17.00-19.00.
Trenulețul lui Moș Crăciun: sâmbătă, orele 16.00-20.00, duminică, orele 16.00-20.00
Sâmbătă, 13 decembrie
ora 16.00 Spectacol pe gheață – Transylvania Skating
ora 18.00 – Concert de pian la Biserica Reformată
ora 19.00 – Concert tradițional de Crăciun – Ansamblul Folcloric ”Doina Aiudului”
Duminică, 14 decembrie
ora 18.00 – Concert Vasile Palfi
