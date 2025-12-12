Salariul mediu net a crescut în luna octombrie cu 4,3%, până la aproape 5.500 lei. Date INS

Câștigul salarial mediu net a fost aproape 5.500 de lei, la nivelul lunii octombrie, în creștere cu 4,3% față de aceeași perioadă din anul anterior.

Cele mai mari valori s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (11.810 lei), arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS), scrie Agerpres.

La polul opus s-au situat salariile din hoteluri și restaurante - 3.396 de lei.

Câștigul salarial mediu brut, în octombrie 2025, a fost 9.152 de lei, cu 74 lei (+0,8%) mai mare decât cel din septembrie.

Potrivit sursei citate, în cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie).

Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Raportat la luna septembrie 2025, în octombrie, anul curent, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri dar și în urma realizărilor de producție sau încasărilor mai mari.

Domeniile în care s-au înregistrat creșteri semnificative

Astfel, cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în:

fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, cu 12,9%,

tranzacții imobiliare, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), cu procente cuprinse între 4% și 5,5% .

Pe de altă parte, scăderile câștigului salarial mediu net față de luna septembrie 2025 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

Totodată, diminuarea câștigului salarial mediu net a fost determinat de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Domeniile în care s-au înregistrat scăderi semnificative

Datele INS relevă faptul că scăderi importante ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în:

activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii (-14,2%),

extracția petrolului brut și a gazelor naturale (-13,9%),

în activități de servicii anexe extracției, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, industria metalurgică (între 5,5% și 8,5%).

Conform statisticii oficiale, în sectorul bugetar au fost raportate creșteri ale câștigului salarial mediu net, în octombrie 2025 vs septembrie 2025, în învățământ (+2,4%, ca urmare a plății cu ora a cadrelor didactice), în administrația publică (+0,8%) și în sănătate și asistență socială (+0,2%).

Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în noiembrie

Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate vineri.

Potrivit unui comunicat INS, indicele prețurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%. Astfel:

Rata inflației de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%;

Rata anuală a inflației în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%;

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) față de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) a fost 6,9%.

De asemenea, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflației la nivelul statelor membre ale UE, în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie a fost 100,49%. Astfel:

Rata anuală a inflației în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%;

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) față de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,5%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

