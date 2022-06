Florin Cîțu demisionează de la șefia Senatului, după ce PNL i-a retras sprijinul politic. Cine l-a convins să plece din funcție

Florin Cîțu a luat decizia de a demisiona de la șefia Senatului. Decizia vine la scurt timp, după ce Cîțu a aflat că cei din grupul senatorilor PNL l-au anunțat că i-au restras sprijinul politic.

Decizia lui Cîțu de a demisiona a fost luată miercuri, 29 iunie, susțin mai multe surse politice, citate de digi24.ro

Funcţia de preşedinte al Senatului va fi preluată de vicepreşedintele Senatului Alina Gorghiu, următoarea ca și funcție de conducere în Senat.

La ora 9.30, senatorii PNL au avut o discuție, care a rezultat din câte se pare în retragerea sprijinului politic a lui Cîțu.

Florin Cîțu va fi schimbat din funcția de președinte al Senatului, în ultima zi din această sesiune parlamentară.

Ciucă: Președintele Senatului, Florin Cîțu, și-a anunțat demisia

Președintele Senatului, Florin Cîțu, și-a anunțat demisia”, a anunțat liderul PNL, Nicolae Ciucă. El a precizat că interimatul șefiei Senatului va fi asigurat de Alina Gorghiu.

„Ținând cont de activitatea guvernamentală și parlamentară, de responsabilitatea PNL și de nevoia de coerență a măsurilor care trebuie luate la nivelul guvernului și în deplină concordanță cu deciziile luate politic la nivelul coaliții, au avut loc discuții, au avut loc dezbateri și în urma acestor discuții, președintele Senatului, Florin Cîțu, și-a anunțat demisia”, a anunțat liderul PNL, Nicolae Ciuc.

El a precizat că funcția de președinte al Senatului, cu delegare de atribuții, va fi exercitată de Alina Gorghiu.

Cîțu: Preşedintele partidului şi secretarul general mi-au cerut demisia

Cîțu a confirmat într-o declarație de presă că a demisionat de la șefia Senatului după ce colegii săi nu au fost de acord cu declarațiile privind măsurile guvernamentale.

„Preşedintele partidului şi secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului, este o funcţie politică, binenţeles că în aceste condiţii, nu am vrut să îi pun în situaţia penibilă să voteze unii dintre ei împotriva conducerii partidului şi am decis, am luat această decizie personal, repet, pentru a nu crea probleme Partidului Naţional Liberal”, a declarat Cîțu, potrivit Digi24.ro

El a precizat că întotdeauna l-a interesat imaginea PNL. „Pentru a nu-i face pe colegii mei, de a-i pune pe colegi în situaţia penibilă de a vota împotrivă”, a adăugat el.

Cîţu a arătat că declaraţiile sale sunt aceleaşi de ani de zile, „împotriva unor măsuri care fac rău românilor”.

„Binenţeles că acele măsuri vin de la PSD, asta este problema, dar sunt măsuri care eu consider că fac rău românilor, eu consider că PNL trebuie să stea aproape de antreprenori, de sectorul privat, iar măsurile care vin împotriva lor întotdeauna le-am considerat nocive”.

„Cel mai tare am supărat PSD”, a mai spus acesta.

Florin Cîțu afirmă că nu va pleca și din PNL, ci își va continua cariera politică.

„Voi face mai departe politică, aceste sunt funcții pe care le primești în urma unor activități, nu sunt funcții pe care le primești pe viață. Eu nu sunt în politică pentru mine, sunt pentru români și atâta timp cât cineva încearcă să ia măsuri împotriva românilor eu mă voi opune. Niciodată nu voi demisiona din PNL, eu sunt liberal”, a afirmat Cîțu.

