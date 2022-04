UPDATE VIDEO: Florin Cîțu și-a dat demisia de la conducerea PNL: Aș fi vrut să îmi prezint demisia în fața colegilor

Florin Cîțu și-a dat sâmbătă, 2 aprilie, demisia de la conducerea PNL. Acesta a convocat o ședință pentru ziua de sâmbătă, dar nu a fost făcut cvorum, mulți politicieni nu au mers la ședință.

Din declarațiile făcute, Florin Cîțu voia să își depună demisia în fața colegilor săi, însă aceștia nu au fost prezenți. Florin Cîțu spune că nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții” a precizat acesta.

Mai mult de atât, Florin Cîțu a mai spus că ceea ce se întâmplă acum în PNL nu dă dovadă de stabilitatea de care România are nevoie.

Cine va fi președinte interimar după demisia lui Florin Cîțu

UPDATE: Potrivit unor surse din PNL, citate de G4media.ro, Gheorghe Flutur va fi președintele interimar al PNL până la Congresul stabilit pentru data de 10 aprilie. Flutur a fost ales spre nominalizare ținându-se cont că este prim-vicepreședintele cu cea mai mare vechime.

De asemenea, Cîțu a spus că celor care nu au venit la ședință le-a lipsit curajul. La Biroul Executiv convocat de Cîțu pentru sâmbătă de la ora 12.00 au fost prezenți doar Dan Vîlceanu, deputatul Cristian Băcanu și Teodor Stolojan. Restul, persoane apropiate de Florin Cîțu nu s-au prezentat la sediul central.

„Este clar pentru mine că această coaliție cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am făcut în această funcție, de când am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și această funcție de președinte PNL, am luat decizii pentru binele României.

Am spus că sunt măsuri, și dacă eram ascultat astăzi nu aveam aceste probleme, dar sunt măsuri care vor avea efect de bumerang, știm foarte bine că așa se întâmplă.

Am corectat, când am preluat guvernarea României în 2019, probleme care s-au acumulat între 2017 și 2019. Din păcate, văd iarăși același ritm”, a declarat Florin Cîțu în fața sediului PNL.

Florin Cîțu a mai precizat: „Această şedinţă BEx este singura şedinţă statutară convocată în acest weekend. (…)Era o şansă pentru a le mulţumi că am lucrat împreună.(…) Din păcate nu am avut şansa să vorbesc cu colegii mei”.

„Suntem un partid la guvernare, lângă România este război, situaţia economică se deteriorează (…) Ceea ce facem noi în acest moment, din păcate, chiar dacă spunem că o facem pentru stabilitate şi pentru linişte, din contra, tocmai asta nu arată, dar este o decizie şi colegii vor merge mai departe”, a mai precizat acesta.

Acesta a făcut în fața sediului partidului o serie de declarații:

Rolul ședinței era foarte simplu, de a avea o discuție față în față cu colegii pentru a da un suflu nou în PNL.

Niciodată nu am fost confortabil cu compromisul cu PSD. Din păcate am avut dreptate, e un efect de bumerang, inflația crește…

Nu au vrut să participe la singura ședință convocată statutar. PNL nu respectă statutul.

Suntem un partid la guvernare. Lângă România este război. Ceea ce facem în acest moment tocmai stabilitate nu arată.

Aș fi vrut să îmi prezint demisia în fața colegilor. Am demisionat.

Dan Vîlceanu își dă demisia din funcia de secretar general al PNL, dar și din funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

Dan Vîlceanu a anunțat, sâmbătă, după anunțul anterior că demisionează din funcția de secretar general PNL, că pleacă și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Vîlceanu a spus că va face acest lucru după o discuție cu premierul Nicolae Ciucă.

„În zilele următoare, când voi avea posibilitatea să am o discuţie cu domnul Nicolae Ciucă, aș vrea în urma acestei discuții să-mi înaintez demisia și din funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, având în vedere faptul că am plecat într-o echipă. Ca orice echipă, se baza și pe încredere. Sunt convins că la momentul acesta nu mai putem vorbi de acest gen de încredere, așa că voi avea o discuție cu domnul prim-ministru și voi face acest gest”, a afirmat Dan Vîlceanu.

El a precizat că şi-a înaintat şi demisia din funcţia de secretar general al PNL.

