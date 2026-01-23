Florin Roman: Un proiect de lege care prevede obligarea la consiliere psihologică a minorilor agresivi, tărăgănat în Parlament

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a declarat că în anul 2025 a depus un proiect de lege care privește direct copiii agresivi. Acesta face referire la subiectul care a șocat opinia publică în ultimele două zile: cazul din Timiș în care doi copii au ucis un minor în vârstă de 15 ani.

Roman spune că a depus un proiect de lege, care în acest moment este tărăgănat în Parlament. Un proiect de lege prin care copiii agresivi ar urma să fie obligați să meargă la psiholog alături de părinți.

Dacă părinții nu ar respecta aceasta prevedere ar urma să fie sancționați, chiar penal.

Ce a spus Florin Roman

”În calitate de om și de părinte, sunt extrem de îngrijorat de fenomenul delincvenței juvenile, care a degenerat în aceste zile până la crime, în România.

Mi-a relatat un primar cum un copil din ciclul gimnazial era cât pe ce să fie sugrumat cu o sfoară de Kendama, în școală. În afară de un referat, profesorul nu poate face legal mai mult. Nici poliția nu are prea multe pârghii legale, iar, pentru că nu există sancțiuni, nici instituții abilitate stabilite prin lege și nici obligația părinților, a victimei și a agresorului minor de a merge la consiliere psihologică, aceste lucruri nu se întâmplă în realitate.

Nu există zi fără agresiuni între minori, unele promovate pe rețelele de socializare, cu un impact emoțional puternic. Despre altele nu se vorbește. Din păcate, instituțiile statului ridică din umeri, polițiștii sunt zilnic în școli, dar nu au ce să facă, dascălii spun că nu este treaba lor, iar acest lanț al slăbiciunilor produce victime în rândul minorilor.

Am studiat acest fenomen și am depus un proiect de lege încă din primăvara anului trecut, prin care spunem clar că minorii agresori sunt obligați, împreună cu părinții lor, să urmeze consiliere psihologică. Nerespectarea prevederilor legale îi aduce în fața unui judecător, care poate decide plasarea sub observație a minorului, dar și sancțiuni pentru părinții care nu respectă o hotărâre judecătorească.

Sunt sancțiuni dure, dar necesare, pentru că lucrurile au scăpat de sub control. Din păcate, proiectul este tergiversat în comisiile parlamentare. Sper ca în februarie Parlamentul să se aplece cu seriozitate asupra acestui proiect, la fel ca și asupra celui prin care instituim controlul parental pentru accesul copiilor la rețelele de socializare.

Nu cred că ne mai putem permite să aflăm despre noi victime ale agresiunii juvenile. Este datoria Parlamentului să legifereze. Am pus proiectul pe masă, mai trebuie doar să fie votat. Trebuie să punem capăt acestui flagel, care, din păcate, aduce chiar moartea în rândul copiilor noștri”, a precizat Roman.

Ce prevede proiectul depus de Florin Roman și Gabriel Andronache

Articolul unic – Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 84, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6) cu următorul cuprins:

„(6) Nerespectarea prevederilor alin. (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 3 ani. Nerespectarea dispozițiilor alin. (4) constituie infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești.”

La articolul 86 alin. (1) se modifică după cum urmează:

„(1) În cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvârșită de copilul care nu răspunde penal, prezintă un grad ridicat de pericol social sau acesta a săvârșit o faptă cu violență, precum și în cazul în care copilul pentru care s-au stabilit măsurile prevăzute la art. 85 săvârșește în continuare fapte penale, comisia pentru protecția copilului sau, după caz, instanța judecătorească poate dispune, pe perioadă determinată, plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidențial specializat.”

La articolul 86, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2) cu următorul cuprins:

„(2) Direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului au obligația să înființeze cel puțin un centru rezidențial specializat de consiliere și reintegrare socială a copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal.”

La art. 123, alineatul (3) se modifică, după cum urmează:

„(3) Sunt considerate servicii de tip rezidențial: casele de tip familial, apartamentele, centrele de primire în regim de urgență, centrele maternale și centrele specializate de consiliere și reintegrare socială.”

La art. 123, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7¹), cu următorul cuprins:

„(7¹) centrul specializat de consiliere și reintegrare socială este structura care asigură găzduire pe o perioadă de până la 2 ani, fără posibilitatea de prelungire, a copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, și servicii specializate pentru conștientizarea regulilor sociale încălcate, cu scopul asimilării acestora în vederea reintegrării sociale a celui în cauză”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News