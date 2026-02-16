Connect with us

Vremea până în 1 martie în Transilvania și în țară. Când se încălzește iar. Prognoza meteo pe regiuni

vremea in alba prognoza meteo

Publicat

acum 20 de secunde

Vremea până în 1 martie: temperaturile vor continua să fie scăzute, cel puțin până la mijlocul acestei săptămâni. Sunt anunțate și ninsori în centru, sud și nord-est. 

Apoi temperaturile urcă ușor, în 19-20 februarie, în Transilvania până la 6-7 grade, în Muntenia până la 8-9 grade și în Banat până la 8-12 grade. În Moldova va fi frig, maximele ajungând doar la 4 grade.

Vezi și Vremea în Alba în săptămâna 16-22 februarie. Prognoza meteo pe localități din județ

Ulterior va fi un nou interval mai rece, însă vremea se ameliorează spre finalul lunii februarie. Din 24 februarie temperaturile urcă iar la 8-12 grade (Transilvania, Alba), 9-13 grade (Banat), 10-14 grade (Muntenia). În Moldova se ajunge până la 9 grade Celsius.

Ploi sau chiar ninsori vor mai fi și în perioada 22-28 februarie.

De 1 martie va fi frig: 3-5 grade în Transilvania, 3 grade în Moldova, 6 grade în Banat și în sudul țării. Temperaturile urmează să crească iar din 3 martie.

Vremea până în 1 martie: TRANSILVANIA

În intervalul 16 – 19 februarie, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 și 6 grade. Pe 20 și 21 februarie, acestea vor scădea spre -2 grade.

De pe 22 februarie și până spre sfârșitul intervalului, temperaturile medii diurne vor crește spre 6 grade.

În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii nocturne se vor încadra între -10 și -2 grade. În ultima săptămână vor fi în creștere spre -2 grade.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Vremea până în 1 martie: LA MUNTE

Mediile temperaturilor maxime nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta. Se vor încadra în jurul valorii de -1 grad.

Temperaturile medii nocturne se vor încadra în prima săptămână între -10 și -4 grade. În a doua săptămână, vor fi între -8 și -6 grade.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Vremea până în 1 martie: BANAT

În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la o zi la alta. Aceasta se va încadra între 6 și 10 grade.

Ulterior, în intervalul 20 – 22 februarie, valorile termice vor continua să scadă spre 1-2 grade. După data de 23 februarie vremea se va încălzi ușor, maximele ajungând spre 10-11 grade.

În intervalul 16 – 20 februarie, media temperaturilor minime se va încadra între -3 și 2 grade. În zilele de 21 și 22 februarie aceasta coboară spre -6 grade. Ulterior, până spre sfârșitul intervalului, să va ajunge la 0-1 grad.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Vremea până în 1 martie: CRIȘANA

În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 5 grade. În intervalul 20 – 22 februarie, va avea loc o scădere a temperaturilor și se vor înregistra 0-2 grade.

După data de 23 februarie și până spre sfârșitul intervalului, temperaturile vor fi în creștere spre 8 grade.

În prima săptămână a intervalului, media temperaturilor minime va avea variații de la o zi la alta și se va încadra între -6 și 0 grade. În a doua săptămână valorile termice vor crește treptat spre 0 grade.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Vremea până în 1 martie: MARAMUREȘ

În intervalul 16 – 19 februarie, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 și 6 grade. Între 20 și 22 februarie acestea se vor situa în jurul valorii de 1 grad.

În ultima săptămână din interval, valorile termice diurne vor crește treptat spre 6 grade.

În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii nocturne vor avea variații și se vor încadra între -6 grade la începutul săptămânii și -8 grade la sfârșitul acesteia. Apoi vor crește treptat în ultima săptămână spre -2...0 grade.

Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

Vremea până în 1 martie: MOLDOVA

Prima săptămână de prognoză va debuta cu temperaturi medii diurne de -2 grade. Apoi pe 19 februarie vor crește spre 4 grade. În intervalul 20 – 22 februarie vremea se va răci din nou, astfel încât temperaturile medii diurne se vor situa în jurul a -2 grade.

În ultima săptămână, mediile temperaturilor maxime vor crește spre 6 grade.

Mediile temperaturilor minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului. Acestea se vor încadra, în prima săptămână între -10 și -4 grade, iar în cea de-a doua între -6 și -2 grade.

Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

Vremea până în 1 martie: DOBROGEA

În prima săptămână de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta. În primele 3 zile acestea vor scădea de la 6 grade la 0 grade, apoi (19 – 20 februarie) vor crește spre 7 grade.

Pe 21 februarie, temperaturile medii diurne vor scădea spre -2 grade. Apoi vor crește treptat spre 8 grade.

Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 4 grade în prima zi spre -2 grade pe 19 februarie. Apoi în intervalul 20 – 22 februarie vor avea variații de la o zi la alta și se vor încadra între -6 și 3 grade.

Începând cu data de 23 februarie vor crește de la -6 grade spre 0 grade.

Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

Vremea până în 1 martie: MUNTENIA

În prima săptămână de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta. În primele 3 zile acestea se vor încadra în jurul a 4 grade, apoi de pe 19 până pe 21 februarie vor scădea spre 0 grade.

Din data de 22 februarie și până spre sfârșitul intervalului de prognoză vor crește treptat spre 10 grade.

Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 2 grade în prima zi spre -2 grade pe 19 februarie. Apoi în intervalul 20 – 22 februarie vor avea variații și se vor încadra între -7 și 0 grade. Începând cu data de 23 februarie vor crește treptat spre -2 grade.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Vremea până în 1 martie: OLTENIA

Mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta în primele 4 zile și se vor încadra în jurul a 6 grade. Apoi de pe 20 și până pe 22 februarie vor scădea și se vor situa în jurul a 4 grade.

De pe 23 februarie și până spre sfârșitul intervalului de prognoză vor crește treptat spre 10 grade.

Temperaturile medii nocturne se vor încadra în jurul valorii de -1 grad în intervalul 16 – 20 februarie. În intervalul 21 – 23 februarie se vor încadra în jurul a -4 grade, apoi până la sfârșitul intervalului vor crește spre 0 grade.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

