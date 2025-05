Florin Todor, director general, TOBIMAR CONSTRUCT: De 20 de ani CONSTRUIM PENTRU OAMENI (P)

Povestea Tobimar Construct a început în anul 2005, ca iniţiativă antreprenorială cu capital integral românesc, născută din pasiunea mea pentru construcţii şi dorinţa de a crea o companie care să ofere mai mult decât execuţie: o viziune integrată asupra dezvoltării construcţiilor din România.

Încă de la lansare, am urmărit să construiesc un brand solid, centrat pe calitate, seriozitate şi eficienţă, capabil să gestioneze proiecte de orice dimensiune – de la concept până la livrare.

Viziunea a fost aceea de a îmbina competenţa tehnică cu o abordare modernă şi flexibilă, într-un domeniu marcat adesea de rigiditate şi practici tradiţionale.

Această direcţie strategică s-a concretizat prin investiţii continue în echipă, tehnologie şi extinderea gamei de servicii – de la construcţii industriale şi rezidenţiale, până la antreprenoriat general şi project management, consolidând astfel poziţia Tobimar Construct ca un partener de încredere pentru dezvoltatori şi investitori deopotrivă.

În anul 2005, am identificat oportunitatea de a crea o afacere bazată pe încredere, seriozitate şi calitate, valori esenţiale care stau la baza companiei şi în ziua de azi.

Atunci când construieşti cu responsabilitate, laşi în urmă nu doar clădiri, ci amprente durabile în comunităţi şi în economie.

De-a lungul anilor, compania a înregistrat o serie de momente semnificative care i-au marcat evoluţia.

Ca orice poveste solidă, şi cea a Tobimar Construct a început cu paşi curajoşi şi o viziune clară.

În anii săi de debut, compania a pus primele cărămizi la proiecte cu impact real în comunitate: biserici, locuinţe sociale în Alba Iulia, menite să ofere un nou început pentru zeci de familii, clinici private în Timişoara, Suceava şi Botoşani.

A fost perioada în care ambiţia s-a transformat în acţiune, iar pasiunea în rezultate vizibile.

Pe măsură ce fundaţia era tot mai solidă, Tobimar Construct şi-a extins orizonturile. A început să construiască încredere, reputaţie şi valoare adăugată.

Anii ce au urmat au adus diversificarea serviciilor: de la proiectare, la antreprenoriat general şi project management, am devenit astfel o soluţie completă pentru investitori şi dezvoltatori.

Totodată, compania a fost premiată în mai multe clasamente naţionale, ocupând locuri fruntaşe în domeniul construcţiilor de clădiri şi evidenţiindu-se prin profitabilitate şi performanţă.

Tobimar Construct face parte din Grupul Tobimar, care activează totodată şi în domeniul iluminatului public, iluminatului arhitectural prin Tobimar Grup, precum şi în sectorul HoReCa prin complexul Domeniile Martinutzi, cu o investiţie de peste 20 milioane euro.

Încă de la început, am considerat provocările ca o oportunitate reală pentru a inova şi a ne consolida capacitatea de a rezistă pe piaţă.

Provocările tehnologice le-am întâmpinat proactiv, prin integrarea permanentă a celor mai noi tehnologii şi soluţii digitale.

Am investit constant în echipamente moderne, software performant şi instruire continuă a echipei, tocmai pentru a putea menţine standarde ridicate în execuţia proiectelor noastre.

Digitalizarea proceselor interne şi a managementului proiectelor ne-a permis să optimizăm eficienţa, să reducem costurile operaţionale şi să fim mereu cu un pas înaintea concurenţei.

Provocările economice, precum crizele financiare sau perioadele de instabilitate, ne-au obligat să adoptăm o abordare precaută.

Am diversificat portofoliul de proiecte şi am păstrat relaţii solide şi transparente cu partenerii şi furnizorii, reuşind astfel să trecem mai uşor prin perioadele dificile din punct de vedere financiar.

Cu toate acestea, probabil cea mai semnificativă provocare a ultimilor ani a fost deficitul forţei de muncă.

Din acest punct de vedere, strategia noastră a fost să investim masiv în oamenii din echipă. Am creat programe interne de formare profesională, am încurajat perfecţionarea continuă şi am implementat un sistem atractiv de beneficii pentru a atrage şi a păstra talentele în companie.

În plus, am dezvoltat parteneriate solide cu şcolile şi universităţile locale, oferind oportunităţi tinerilor absolvenţi să se integreze rapid şi să evolueze profesional alături de noi.

Ulterior, am decis să integrăm în echipa noastră colegi valoroşi din ţări precum Sri Lanka şi India. Această experienţă s-a dovedit extrem de benefică şi ne-a încurajat să continuăm şi să dezvoltăm aceeaşi direcţie strategică.

Această abordare coerentă ne-a permis să depăşim dificultăţile, să creştem şi să consolidăm, devenind un nume de referinţă în domeniul construcţiilor.

În inima fiecărei construcţii durabile nu se află doar betonul şi oţelul, ci oameni cu viziune, curaj şi încredere reciprocă. Pentru Tobimar Construct, echipa a fost şi este fundaţia nevăzută, dar esenţială, care a susţinut fiecare etapă de creştere.

Tineri profesionişti, animaţi de entuziasm şi dornici de perfecţionare, au transformat planurile în realitate şi provocările în oportunităţi.

Dar niciun drum nu se parcurge singur. Parteneriatele strategice – cu furnizori, clienţi, arhitecţi, proiectanţi sau instituţii – au fost construite cu aceeaşi grijă ca şi clădirile: pe încredere, transparenţă şi respect.

Aceste colaborări au adus nu doar stabilitate, ci şi deschidere către inovaţie, extindere şi excelenţă.

Împreună cu echipa am ridicat atât structuri vizibile, cât şi o reputaţie solidă într-o industrie competitivă.

Ei sunt cei care, zi de zi, au scris povestea companiei. Cu profesionalism, loialitate şi un spirit comun de construcţie, în cel mai profund sens al cuvântului.

Pentru Tobimar Construct, fiecare proiect a fost mai mult decât un simplu contract: a fost o declaraţie de intenţie, un exerciţiu de rigoare tehnică, viziune arhitecturală şi încredere reciprocă. Printre proiectele emblematice se numără clinici medicale private, Monumentul Unirii, centre universitare, hale industriale şi baze sportive.

Parteneriatele cu dezvoltatori imobiliari, companii industriale şi autorităţi locale au pus în lumină capacitatea noastră de a livra rezultate impecabile în contexte diverse: de la infrastructură urbană la clădiri administrative, de la birouri contemporane la parcări eficiente şi spaţii rezidenţiale durabile.

Aceşti clienţi şi aceste proiecte nu au fost doar borne în portofoliu. Au fost puncte de inflexiune, momente în care ne-am testat limitele, ne-am depăşit şi am ridicat standardul. Cu fiecare lucrare finalizată, ne-am confirmat misiunea: de a construi durabil, eficient şi cu sens.

Filosofia noastră de business se sprijină pe trei piloni esenţiali: încredere, transparenţă şi angajament pentru excelenţă.

Pentru noi, fiecare relaţie cu clienţii este un parteneriat autentic, bazat pe comunicare deschisă, respectarea promisiunilor şi adaptabilitate la nevoile specifice ale fiecărui proiect.

Astfel, nu livrăm doar construcţii, ci construim încredere şi siguranţă pe termen lung… Pe această filosofie este bazat şi sloganul companiei: “Construim pentru oameni”.

În ceea ce priveşte furnizorii, dezvoltăm colaborări strategice durabile, selectând parteneri care împărtăşesc aceleaşi valori: calitate superioară, profesionalism şi etică.

Această viziune integrată face ca Tobimar Construct să funcţioneze ca un ecosistem solid, în care fiecare element – client, furnizor sau membru al echipei, contribuie la succesul comun.

Pentru noi, afacerile înseamnă mai mult decât profit: înseamnă construcţia responsabilă de relaţii şi proiecte durabile, bazate pe respect şi performanţă.

Excelenţa în execuţie este un alt pilon-cheie al filosofiei noastre. Împreună cu echipa, ne angajăm să livrăm întotdeauna lucrări la cele mai înalte standarde calitative, respectând termenele şi bugetele stabilite.

Viitorul construcţiilor în România îl văd ca o fuziune între tradiţie şi inovaţie, unde sustenabilitatea şi tehnologia vor fi elementele cheie ale transformării industriei.

În această nouă etapă, clădirile vor deveni mai mult decât simple structuri. Vor fi spaţii inteligente, eficiente energetic şi integrate armonios în comunităţi durabile.

Ne propunem să fim un jucător principal în această schimbare, aducând experienţă solidă şi un spirit inovator pentru a modela viitorul construcţiilor.

Vom continua să investim în soluţii tehnologice moderne, să promovăm practici prietenoase cu mediul şi să formăm o echipă agilă, capabilă să răspundă rapid cerinţelor în evoluţie.

Mai mult decât un constructor, ne vedem ca un partener dedicat excelenţei, care construieşte nu doar clădiri, ci şi relaţii de încredere şi valori durabile. Suntem gata să ridicăm standardele industriei şi să contribuim la dezvoltarea României.

Viitorul se clădeşte acum, iar noi suntem pregătiţi să fim parte din această poveste, cu aceeaşi pasiune şi responsabilitate care ne definesc de aproape două decenii.

Investiţia în proiectul Domeniile Martinutzi a fost motivată de dorinţa noastră profundă de a crea ceva mai mult decât o simplă construcţie: un spaţiu în care tradiţia întâlneşte inovaţia, iar confortul se îmbină armonios cu natura şi cultura locală.

Acest proiect reflectă exact spiritul Tobimar Construct: o viziune clară de a construi durabil, cu respect pentru valorile autentice şi o ambiţie constantă de a inova.

Pentru mine şi soţia mea, acest proiect depăşeşte nivelul de a fi doar o investiţie economică şi este mai degrabă materializarea unui vis comun, un spaţiu care să ofere oamenilor experienţe autentice şi memorabile într-un cadru elegant şi tradiţional.

Domeniile Martinutzi este pentru noi o expresie palpabilă a echilibrului între trecut şi viitor, unde fiecare detaliu este gândit să onoreze tradiţiile româneşti, dar să ofere şi facilităţi moderne, integrate inteligent şi sustenabil.

Prin extinderea activităţii în domeniul HoReCa, ne dorim să excelăm ca furnizori de servicii de înaltă calitate.

Aici, misiunea noastră este de a oferi clienţilor noştri experienţe unice, mizând pe sloganul “Trăieşte fericirea cu toate simţurile”.

Pentru următorii 5-10 ani, în domeniul construcţiilor ne propunem să devenim un lider regional recunoscut pentru sustenabilitate şi inovaţie în România. Obiectivele noastre se bazează pe următoarele direcţii strategice principale.

Dezvoltarea capitalului uman şi parteneriate durabile prin investiţia în formarea continuă a echipei şi consolidarea relaţiilor cu partenerii strategici, pentru a asigura calitate, flexibilitate şi rezilienţă în faţa provocărilor pieţei.

De asemenea, ne vom orienta strategic şi spre piaţa construcţiilor industriale şi logistice, segmente care sunt în continuă creştere şi unde putem valorifica experienţă dobândită.

În domeniul HoReCa anunţăm un nou proiect de referinţă: ansamblu multifuncţional dedicat evenimentelor, dublarea capacităţii de cazare existentă, precum şi inaugurarea unui centru spa, un reper al eleganţei şi relaxării.

Prin acest proiect încercăm să aducem un nou standard de confort şi rafinament în inima Transilvaniei printr-un concept premium dedicat relaxării, ospitalităţii şi valorificării patrimoniului local.

Acest proiect de aproximativ 10 milioane de euro nu este doar o investiţie în turism, ci o contribuţie la dezvoltarea regiunii şi la repunerea în valoare a unui loc cu încărcătură istorică.

Această aniversare reprezintă pentru Tobimar Construct un moment de reflecţie şi sărbătoare, o piatră de hotar care marchează aproape două decenii de dedicare, efort şi realizări remarcabile. Este o celebrare a drumului parcurs, a provocărilor depăşite şi a succeselor construite, cărămidă cu cărămidă, de o echipă pasionată şi profesionistă.

Pentru noi, această aniversare este o recunoaştere a muncii lor neobosite şi a spiritului de echipă care a transformat fiecare proiect într-o poveste de succes. Este, totodată, o sursă de inspiraţie pentru a privi cu încredere către viitor, păstrând valorile care ne-au definit şi continuând să construim cu aceeaşi pasiune, responsabilitate şi inovaţie.

Marcăm această aniversare şi prin inaugurarea unui nou sediu logistic, care este format din birouri, spaţiu de depozitare şi producţie, o investiţie în valoare de peste 3 milioane de euro.

Este un proiect care cu siguranţă va contribui la îmbunătăţirea calităţii muncii echipei şi fluidizarea proceselor.

Le mulţumim clienţilor, partenerilor şi tuturor celor care ne-au fost alături. Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil.

Rămânem fideli valorilor noastre şi privim cu încredere spre viitor, hotărâţi să facem în continuare ceea ce ştim cel mai bine: “ Construim pentru oameni”.

