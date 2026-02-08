Eveniment
FOTO: Accident în Alba Iulia, într-o intersecție din zona Ampoi. O persoană a ajuns la spital
Un accident s-a produs duminică dimineața în Alba Iulia, între un autoturism marca Duster și un VW.
Accidentul s-a produs pe Tudor Vladimirescu, în intersecția din zona Liceului Tehnologic ”Dorin Pavel”.
La fața locului s-au deplasat polițiștii și pompierii.
Potrivit reprezentanților ISU Alba, o persoană a fost transportată la spital cu o suspiciune de traumatism la picior.
Informația a fost confirmată și de reprezentanții IPJ Alba, care au precizat că nu a fost depusă nici o plângere deocamdată, astfel încât accidentul va fi soluționat cel mai probabil ca o tamponare fără victime.
Haoticus
duminică, 08.02.2026 at 09:55
Mulțumim administrației locale condusa de cel mai slab primar din tara, pentru semaforizarea catastrofale din aceea zona si din tot orasul. A ți desfințat giratoriile făcute pe bani mulți încât acum trebuie sa mergi printre străduțele limitrofe si întortocheate,multe cu sens unic, dacă vrei sa intorci, semafoare necoordonate ce te opresc din 10 în 10 metri, verde si la mașini si la pietoni, pista de autobuze nefuncționalea dar semnalizata cu panourile la vedere, o mare de cretinisme! Bugetarilor, va luați salariile? Atunci puneți mana si faceți treaba, la privat erati aruncați în strada,de mult!