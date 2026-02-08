FOTO: Accident în Alba Iulia, într-o intersecție din zona Ampoi. O persoană a ajuns la spital

Un accident s-a produs duminică dimineața în Alba Iulia, între un autoturism marca Duster și un VW.

Accidentul s-a produs pe Tudor Vladimirescu, în intersecția din zona Liceului Tehnologic ”Dorin Pavel”.

La fața locului s-au deplasat polițiștii și pompierii.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, o persoană a fost transportată la spital cu o suspiciune de traumatism la picior.

Informația a fost confirmată și de reprezentanții IPJ Alba, care au precizat că nu a fost depusă nici o plângere deocamdată, astfel încât accidentul va fi soluționat cel mai probabil ca o tamponare fără victime.

