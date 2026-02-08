Connect with us

Laura Arăboaei, una dintre cele mai iubite profesoare din Alba, s-a stins din viață. A fost un exemplu pentru generații de elevi

Laura Arăboaei, una dintre cele mai iubite profesoare de geografie din Alba, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de soțul ei, Marcel Arăboaei, și el profesor. 

”Cu profundă tristețe în suflet, vă anunț că soția mea, profesoara Laura Arăboaei, după o lungă și apăsătoare suferință, a trecut în neființă.

A fost o soție, mamă, bunică și prietenă deosebită, devotată, demnă și iubitoare, pe care o vom păstra cu drag în inimile noastre

Dumnezeu să o odihnească în pace și să o avem veșnic în amintirea noastră!” a transmis Marcel Arăboaei.

Înmormântarea are loc duminica, la Bucium - Sat, unde familia are o proprietate.

Laura Arăboaei a fost una dintre cele mai iubite profesoare din județ, de generații întregi de elevi pe care i-a învățat geografie și i-a dus în excursii interesante.

A lucrat la mai multe școli și licee din Alba Iulia și a scris un ghid de pregătire pentru Bacalaureat.

Mulți prieteni de familie, foști colegi și foști elevi au transmis mesaje de condoleanțe în care și-au exprimat regretul și prețuirea pentru ea.

