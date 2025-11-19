Eveniment
FOTO: Accident în Alba Iulia. Un adolescent de 14 ani, aflat pe o trotinetă, a lovit o mașină
FOTO: Accident în Alba Iulia. Un tânăr aflat pe o trotinetă a lovit o mașină care circula legal. Accidentul s-a produs miercuri seară, pe Calea Moților, în zona Kaufland din Cetate.
La fața locului a fost solicitată o ambulanță, care i-a acordat primul ajutor. Starea lui este bună și nu a necesitat spitalizare.
Potrivit reprezentanților IPJ Alba, în accident a fost implicat un adolescent de 14 ani, care a acroșat un autoturism care se deplasa legal.
Incidentul va fi soluționat drept accident cu pagube materiale.
Pamfil
miercuri, 19.11.2025 at 18:02
parinti inconstienti…. ca la 14 ani nu poti sa zici ca are minte…