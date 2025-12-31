Scandal pe stradă, la Alba Iulia: Bărbat reținut după ce a bătut un vârstnic

Scandal pe stradă la Alba Iulia: Polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat în vârstă de 38 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în dimineața zilei de 29 decembrie 2025, bărbatul s-ar fi aflat pe strada Calea Moților din Alba Iulia, unde l-ar fi agresat fizic pe un alt bărbat, în vârstă de 73 de ani, tot din municipiu.

Incidentul ar fi avut loc pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu.

În urma agresiunii, victima a suferit leziuni corporale care necesită 3–4 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și dispunerea măsurilor legale.

