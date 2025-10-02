FOTO-VIDEO: ACCIDENT pe B-dul Încoronării din Alba Iulia. Impact între două mașini și o autoutilitară

Un accident rutier s-a produs joi, în jurul orei 18:40, pe B-dul Încoronării din Alba Iulia, în zona intersecției cu strada Lalelelor.

În evenimentul rutier au fost implicate două mașini și o autoutilitară.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia.

Evenimentul rutier a avut loc pe Bulevardul Încoronări, în zona intersecției cu străzile Lalelelor și Crișan.

În accident sunt implicate trei autoturisme, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.

foto: ISU Alba

