FOTO: Accident rutier la Teiuș. BMW ”șifonat” după impactul cu un alt autoturism

Lucian Domșa, din Aiud, s-a infectat cu coronavirus la Centrul de Dializă din Alba Iulia, unde era pacient. De acolo, și-a infectat familia, iar ca urmare, mama sa a murit.

Și-a adunat toată durerea și a pus-o într-o povestire, pe care a publicat-o pe contul său de Facebook. Tot acolo, publică periodic pasaje dintr-un roman la care lucrează. La cei 46 de ani ai săi, cele două lucrări sunt primele din viața sa de scriitor.

A acceptat să povestească, experiența prin care a trecut și nu i-a fost deloc ușor.

”M-am infectat la Centrul de Dializă din Bărăbanț (cartier al orașului Alba Iulia n. red.). Habar n-am de la cine, oricum nu are nici o importanță. Am avut temperatură peste 38°, diaree și mi-am pierdut temporar gustul și mirosul. Am fost depistat pozitiv în urma testelor pe care mi le-au făcut la același Centru de Dializă în data de 04.04.2020.

Când am primit informația că am fost infectat cu Coronavirus mă aflam în mașină, cu soția și tatăl meu, mergeam la țară, la fosta casă a bunicilor, vroiam să punem arpagicul în grădină.

Am fost sunat de către un domn comisar de la Poliția Aiud, dânsul mi-a dat vestea. Practic ne-a întors din drum, n-am apucat s-ajungem în sat.

Detalii despre toată povestea mea le puteți găsi și în povestirea „Covidiții„. Am primit vestea cu calm, mă așteptam, având în vedere simptomele ce le-am avut anterior.

Înainte de această boală nu credeam nici eu în acest virus, mai ales că-mi ziceam (ca atâția alții) „n-are cum să mi se-ntâmple tocmai mie…”

Uite că, din peste 300 pacienți de la Centrul de Dializă din Bărăbanț, am fost infectați 11 pacienți, 3 sau 4 asistente și un medic, toți din aceeași tură…

Acum cred că e reală și că există, deși am amici care tot nu cred în existența virusului, chiar dacă eu și soția mea suntem exemple vii că există. Însă mintea umană e o mare necunoscută, probabil că, cei care nu cred nu vor crede până nu se vor infecta și ei la rândul lor…”