FOTO: Acțiune a polițiștilor din Alba pentru prevenirea violenței și a consumului de tutun și substanțe interzise în școli

Polițiștii din Alba au desfășurat, luni, 13 octombrie, o acțiune în școli pentru prevenirea delincvenței juvenile și protejarea elevilor împotriva situațiilor de victimizare.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 octombrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 13:00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos, împreună cu specialiști din cadrul Centrului de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Alba, au desfășurat activități, pe raza localităților Ighiu, Șard, Sântimbru și Galda de Jos.

Scopul acestora a fost acela de a preveni și combate delincvența juvenilă și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 400 de elevi, fiind abordate teme care vizează:

violența,

consumul de tutun,

alcool și substanțe interzise,

absenteism,

violență verbală,

consecințele bullyingului.

De asemenea, polițiștii le-au recomandat să utilizeze aplicațiile instalate pe telefon cu responsabilitate, pentru a preveni infracțiunile informatice.

Rețelele sociale și platformele de comunicare pot fi folosite de către infractori, pentru a aborda minori, tocmai de aceea ei trebuie să conștientizeze riscurile și să nu răspundă solicitărilor care vin din partea unor necunoscuți.

Mai mult, nu trebuie să transmită materiale video, fotografii, date cu caracter personal sau locația unde se află, fără acordul părinților.

Polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de jos au desfășurat și activități de prelucrarea a legislației privind comercializarea de băuturi alcoolice, tutun și băuturi energizante.

Foto: IPJ Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News