FOTO Acțiune a polițiștilor din Alba: Peste 480 de șoferi, testați pentru alcool și droguri. Câți au rămas fără permis

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 14/15 februarie 2026, polițiștii rutieri și cei de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au acționat, pe principalele artere rutiere din județ, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Potrivit IPJ Alba, activitățile au vizat reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate 481 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și au fost reținute 7 permise de conducere.

Astfel, în jurul orei 02:00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sibiu.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,60 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

La data de 14 februarie 2026, în jurul orei 23.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe DN 1, în zonă denumită generic „Trei poduri”, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din municipiul Sebeș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,65 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

