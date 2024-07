FOTO: Alecsia, tânăra din Alba Iulia care a obținut nota 10 la admiterea la Facultatea de Medicină din Cluj. Model de performanță

O tânără din Alba Iulia a reușit performanța mediei 10 la admiterea la Facultatea de Medicină. A dat examenul la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Alecsia Toader are 19 ani și este din Alba Iulia. A absolvit Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, secția Științe ale naturii, cu media la Bacalaureat 9,61.

Tânăra a dezvăluit pentru Alba24 cum a reușit performanța, ce planuri are de viitor și a transmis și recomandări celor care doresc să dea admiterea la medicină.

”Încă de la începutul liceului, am avut chemare pentru medicină. Am ales prestigioasa universitate ”Iuliu Hațieganu”. Am susținut admiterea la medicină general și am obținut nota maximă 10.

Am învățat constant, încă din primele clase de liceu. Am aprofundat materiile din clasa a XI-a împreună cu mentorii mei, profesoara de chimie, Stela Ban si profesoara de biologie, Adela Tudor.

Deși gradul de dificultate al examenului a fost ridicat, nopțile nedormite si învățatul constant m au ajutat să obțin nota maximă”, spune Alecsia.

Tânăra din Alba Iulia spune că își dorește să devină medic în specialitatea cardiologie:

”Îmi doresc sa devin un medic de renume și să fiu de folos acestei societăți”.

TInerilor care se pregătesc pentru admiterea la medicină le recomandă să învețe constant și cu perseverență.

”De la an la an, presiunea examenului va fi tot mai mare, iar concurența pe măsură”, spune Alecsia.

Pe lângă medicină, Alecsia mai este pasionată de citit, plimbări în aer liber și citit.

