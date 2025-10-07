Connect with us

Eveniment

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”

Publicat

acum 26 de secunde

Sportivul Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia a obținut locul 1 la Turneul Internațional de Judo ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”, desfășurat în perioada 3-5 octombrie la Focșani. Competiția a reunit sportivi bine pregătiți din mai multe țări.

Alexandru Sibișan a câștigat medalia de aur la categoria open masculin (sportivi cu greutatea de cel puțin 81 de kilograme).

Prin această nouă medalie, sportivul nostru își demonstrează forma fizică și sportivă foarte bună.

Doar în acest an, Alexandru a câștigat medalii importante, între care bronz la Campionatul Mondial Universitar și la Campionatul Național Ne Waza Seniori.

Sportivii secției de judo din cadrul CS Unirea Alba Iulia sunt pregătiți de profesorii Dinu Alin și Dinu Cristian.

Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu” a fost organizat de către Asociația de Securitate, cu sprijinul CJ Vrancea, în colaborare cu Asociația Județeană de Judo Vrancea, LPS Focșani, CS Unirea Focșani și CSS Focșani. Competiția a ajuns la ediția XXII-a.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 26 de secunde

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Educațieacum 15 minute

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Evenimentacum O oră

7 octombrie, Ziua Mondială a Muncii Decente. Importanța drepturilor celor care lucrează și a îmbunătățirii condițiilor de muncă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 6 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 11 ore

Ce subvenții vor primi fermierii până la finalul anului 2025. Lista și sumele propuse de Ministerul Agriculturii
Economieacum 17 ore

Fraudă masivă la companii ride-sharing, descoperită de Antifraudă ANAF: șoferi fără contracte de muncă, mașini fără case de marcat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 13 ore

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 15 ore

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 26 de secunde

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Actualitateacum 15 ore

Piloții echipei de karting a Palatului Copiilor din Alba Iulia, rezultate remarcabile la ultima etapă a Campionatului Național
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Actualitateacum 12 ore

Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum 2 zile

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 7 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum 3 zile

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 minute

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie