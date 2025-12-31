Tradiții și obiceiuri de Anul Nou în lume. Cum întâmpină diferite popoare începutul unui nou an

În noaptea dintre ani, superstițiile devin reguli nescrise respectate cu strictețe în multe colțuri ale lumii. De la focuri ritualice și obiecte aruncate pe fereastră până la mâncăruri simbolice sau gesturi aparent bizare, fiecare cultură își marchează începutul de an prin obiceiuri menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate.

Indiferent de continent sau cultură, tradițiile de Anul Nou reflectă aceeași dorință universală: un început mai bun. Fie că vorbim despre focuri ritualice, mâncăruri simbolice sau gesturi menite să alunge ghinionul, toate aceste obiceiuri spun aceeași poveste despre speranță, echilibru și dorința de a lăsa în urmă ce a fost greu.

Austria: vals, muzică și simboluri ale norocului

La Viena, atmosfera de Revelion păstrează rafinamentul epocii imperiale. La miezul nopții răsună acordurile celebrului vals „Dunărea albastră” și ale operetei „Liliacul” de Johann Strauss, o tradiție moștenită din vremea Habsburgilor.

Pe masa festivă nu lipsește carnea de purcel, considerată simbol al norocului, iar decorurile includ purceluși din ciocolată sau marțipan.

Belgia: moneda norocului

În orașul Liège, pe 1 ianuarie, familiile se adună la masă pentru a mânca choucroute – varză murată cu cârnați. Fiecare persoană ține o monedă sub farfurie, în buzunar sau în mână, în credința că va avea stabilitate financiară în anul care începe.

Danemarca: cioburi pentru prieteni

Unul dintre cele mai neobișnuite obiceiuri europene vine din Danemarca. Localnicii sparg farfurii în fața ușilor prietenilor și vecinilor. Se spune că familia cu cei mai mulți cioburi la ușă va avea cel mai mult noroc în noul an.

Franța: eleganță și șampanie

Trecerea în Anul Nou, cunoscută sub numele de „le Réveillon”, este marcată prin petreceri elegante, mese rafinate, șampanie și cadouri. Francezii pun accent pe stil, bun-gust și convivialitate.

Grecia: Vasilopita și bănuțul norocos

Preparatul tradițional este Vasilopita, o pâine sau prăjitură în care este ascuns un bănuț. La miezul nopții, pâinea este tăiată, iar cel care găsește bănuțul este considerat norocosul anului.

Italia: adio trecutului

În noaptea de Capodanno, italienii pun pe masă mâncăruri considerate aducătoare de bogăție. În sud, mai ales la Napoli, exista tradiția de a arunca pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale anului care a trecut. Deși obiceiul s-a estompat din motive de siguranță, el rămâne un reper cultural cunoscut.

Țările de Jos: artificii de dimineață până noaptea

Pe 31 decembrie, numită „Oudejaarsdag”, focurile de artificii încep încă din zori și continuă până târziu în noapte, marcând spectaculos sfârșitul anului.

Portugalia și Spania: dorințe la miezul nopții

În Portugalia, mai ales în Madeira, se mănâncă 12 smochine, fiecare simbolizând o dorință pentru anul următor.

În Spania, tradiția este similară: 12 boabe de strugure, câte una pentru fiecare lună a anului. Dulceața fiecărei boabe ar prevesti cum va fi luna respectivă.

Turcia: mese bogate și cadouri

Anul Nou este sărbătorit prin mese pline cu preparate tradiționale și schimb de cadouri, într-o atmosferă de familie și prietenie.

Brazilia: culoare, foc și speranță

În São Paulo, pe bulevardul Paulista, focurile de artificii luminează cerul la miezul nopții. Brazilienii poartă lenjerie intimă în culori vii – roșu pentru dragoste, galben pentru bani – crezând că astfel își influențează norocul în anul care vine.

Japonia: purificare și reînnoire

Pentru japonezi, Anul Nou – Oshogatsu – este una dintre cele mai importante sărbători. La miezul nopții se aud 108 lovituri de gong, simbolizând alungarea păcatelor adunate într-un an. Copiii primesc otoshidama, daruri cu bani, iar oamenii își scriu dorințele pentru noul început.

Rusia: dorințe și superstiții

Ușile și ferestrele se deschid pentru ca noul an să intre în casă. Unele obiceiuri includ băuturi simbolice sau arderea dorințelor, care sunt apoi „consumate” în șampanie înainte de ultima bătaie a ceasului.

SUA: spectacol urban

În Statele Unite, Anul Nou este sărbătorit în stradă, cu artificii și petreceri tematice. La New York, celebra minge din Times Square este coborâtă la miezul nopții, o tradiție veche de peste 100 de ani. În alte orașe se aruncă simboluri locale – o piersică în Atlanta, un crab în Maryland.

America Latină: foc și desprindere de trecut

În Ecuador și Peru, păpuși din cârpă sau hârtie (muñecos), care simbolizează anul trecut, sunt arse la miezul nopții. În unele zone, oamenii aleargă cu o valiză pentru a atrage călătorii în noul an.

Asia și Orientul Mijlociu: începuturi diferite

Anul Nou chinezesc este sărbătorit între ianuarie și februarie, la Lună Nouă, cu lanterne, artificii și ritualuri pentru alungarea spiritelor rele.

În Israel, Rosh Hashanah este un moment sacru de reflecție.

În Iran, Anul Nou începe pe 21 martie, odată cu primăvara, simbol al vieții și reînnoirii.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News