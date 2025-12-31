Connect with us

Eveniment

Tradiții și obiceiuri de Anul Nou în lume. Cum întâmpină diferite popoare începutul unui nou an

Publicat

acum 37 de secunde

În noaptea dintre ani, superstițiile devin reguli nescrise respectate cu strictețe în multe colțuri ale lumii. De la focuri ritualice și obiecte aruncate pe fereastră până la mâncăruri simbolice sau gesturi aparent bizare, fiecare cultură își marchează începutul de an prin obiceiuri menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate.

Citește și Mesaje de Anul Nou 2026 * Felicitari de Anul Nou 2026 * Mesaje de Revelion 2026 * Mesaje haioase de Anul Nou 2025 * URĂRI de La Mulți Ani 2026

Indiferent de continent sau cultură, tradițiile de Anul Nou reflectă aceeași dorință universală: un început mai bun. Fie că vorbim despre focuri ritualice, mâncăruri simbolice sau gesturi menite să alunge ghinionul, toate aceste obiceiuri spun aceeași poveste despre speranță, echilibru și dorința de a lăsa în urmă ce a fost greu.

Austria: vals, muzică și simboluri ale norocului

La Viena, atmosfera de Revelion păstrează rafinamentul epocii imperiale. La miezul nopții răsună acordurile celebrului vals „Dunărea albastră” și ale operetei „Liliacul” de Johann Strauss, o tradiție moștenită din vremea Habsburgilor.
Pe masa festivă nu lipsește carnea de purcel, considerată simbol al norocului, iar decorurile includ purceluși din ciocolată sau marțipan.

Belgia: moneda norocului

În orașul Liège, pe 1 ianuarie, familiile se adună la masă pentru a mânca choucroute – varză murată cu cârnați. Fiecare persoană ține o monedă sub farfurie, în buzunar sau în mână, în credința că va avea stabilitate financiară în anul care începe.

Danemarca: cioburi pentru prieteni

Unul dintre cele mai neobișnuite obiceiuri europene vine din Danemarca. Localnicii sparg farfurii în fața ușilor prietenilor și vecinilor. Se spune că familia cu cei mai mulți cioburi la ușă va avea cel mai mult noroc în noul an.

Franța: eleganță și șampanie

Trecerea în Anul Nou, cunoscută sub numele de „le Réveillon”, este marcată prin petreceri elegante, mese rafinate, șampanie și cadouri. Francezii pun accent pe stil, bun-gust și convivialitate.

Grecia: Vasilopita și bănuțul norocos

Preparatul tradițional este Vasilopita, o pâine sau prăjitură în care este ascuns un bănuț. La miezul nopții, pâinea este tăiată, iar cel care găsește bănuțul este considerat norocosul anului.

Italia: adio trecutului

În noaptea de Capodanno, italienii pun pe masă mâncăruri considerate aducătoare de bogăție. În sud, mai ales la Napoli, exista tradiția de a arunca pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale anului care a trecut. Deși obiceiul s-a estompat din motive de siguranță, el rămâne un reper cultural cunoscut.

Țările de Jos: artificii de dimineață până noaptea

Pe 31 decembrie, numită „Oudejaarsdag”, focurile de artificii încep încă din zori și continuă până târziu în noapte, marcând spectaculos sfârșitul anului.

Portugalia și Spania: dorințe la miezul nopții

În Portugalia, mai ales în Madeira, se mănâncă 12 smochine, fiecare simbolizând o dorință pentru anul următor.
În Spania, tradiția este similară: 12 boabe de strugure, câte una pentru fiecare lună a anului. Dulceața fiecărei boabe ar prevesti cum va fi luna respectivă.

Turcia: mese bogate și cadouri

Anul Nou este sărbătorit prin mese pline cu preparate tradiționale și schimb de cadouri, într-o atmosferă de familie și prietenie.

Brazilia: culoare, foc și speranță

În São Paulo, pe bulevardul Paulista, focurile de artificii luminează cerul la miezul nopții. Brazilienii poartă lenjerie intimă în culori vii – roșu pentru dragoste, galben pentru bani – crezând că astfel își influențează norocul în anul care vine.

Japonia: purificare și reînnoire

Pentru japonezi, Anul Nou – Oshogatsu – este una dintre cele mai importante sărbători. La miezul nopții se aud 108 lovituri de gong, simbolizând alungarea păcatelor adunate într-un an. Copiii primesc otoshidama, daruri cu bani, iar oamenii își scriu dorințele pentru noul început.

Rusia: dorințe și superstiții

Ușile și ferestrele se deschid pentru ca noul an să intre în casă. Unele obiceiuri includ băuturi simbolice sau arderea dorințelor, care sunt apoi „consumate” în șampanie înainte de ultima bătaie a ceasului.

SUA: spectacol urban

În Statele Unite, Anul Nou este sărbătorit în stradă, cu artificii și petreceri tematice. La New York, celebra minge din Times Square este coborâtă la miezul nopții, o tradiție veche de peste 100 de ani. În alte orașe se aruncă simboluri locale – o piersică în Atlanta, un crab în Maryland.

America Latină: foc și desprindere de trecut

În Ecuador și Peru, păpuși din cârpă sau hârtie (muñecos), care simbolizează anul trecut, sunt arse la miezul nopții. În unele zone, oamenii aleargă cu o valiză pentru a atrage călătorii în noul an.

Asia și Orientul Mijlociu: începuturi diferite

Anul Nou chinezesc este sărbătorit între ianuarie și februarie, la Lună Nouă, cu lanterne, artificii și ritualuri pentru alungarea spiritelor rele.

În Israel, Rosh Hashanah este un moment sacru de reflecție.

În Iran, Anul Nou începe pe 21 martie, odată cu primăvara, simbol al vieții și reînnoirii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 37 de secunde

Tradiții și obiceiuri de Anul Nou în lume. Cum întâmpină diferite popoare începutul unui nou an
Economieacum O oră

Cine va colecta taxa ”Temu”, de la 1 ianuarie 2026, cine o plătește și cum se aplică
bani pensii
Economieacum 2 ore

Modificări fiscale de la 1 ianuarie 2026: Toate măsurile pentru persoane fizice și firme, care intră în vigoare de anul viitor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

LIVE VIDEO: Ultima ședintă a Consiliului Local Alba Iulia, în 2025. Consilierii au de aprobat 44 de hotărâri. Lista proiectelor
Administrațieacum 2 zile

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Cine va colecta taxa ”Temu”, de la 1 ianuarie 2026, cine o plătește și cum se aplică
bani pensii
Economieacum 2 ore

Modificări fiscale de la 1 ianuarie 2026: Toate măsurile pentru persoane fizice și firme, care intră în vigoare de anul viitor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 11 ore

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 2 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 4 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 37 de secunde

Tradiții și obiceiuri de Anul Nou în lume. Cum întâmpină diferite popoare începutul unui nou an
horoscop chinezesc
Evenimentacum 4 ore

Horoscop Chinezesc 2026: Anul Calului de Foc din zodiacul chinezesc aduce Energie, Pasiune și Transformare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 4 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

Schimbări majore în ambulatoriile de specialitate: Ministrul Sănătății: devin puncte de acces rapid la diagnostic și tratament
Indemnizația pentru concediul medical va fi REDUSĂ
Economieacum 13 ore

Concediul medical se schimbă din 2026: Prima zi NU mai este plătită. Cum se împart costurile între angajat, angajator și stat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum o săptămână

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie