Cine va colecta taxa ”Temu”, de la 1 ianuarie 2026, cine o plătește și cum se aplică

Cine va colecta taxa ”Temu”, de la 1 ianuarie 2026: România introduce o nouă taxă 1 ianuarie 2026, care va afecta direct comenzile online din afara Uniunii Europene, inclusiv pe cele realizate prin platforme populare precum Temu, Shein sau alte magazine din afara spațiului comunitar.

Este vorba despre o taxă fixă de 25 de lei, aplicată fiecărui colet cu o valoare declarată mai mică de 150 de euro, care intră pe teritoriul României din state non-UE.

Deși este cunoscută public sub denumirea informală de „taxa Temu”, aceasta nu vizează o singură platformă, ci toate vânzările la distanță de produse importate din afara Uniunii Europene, indiferent de comerciant.

Cine colectează taxa ”Temu”

Potrivit prevederilor legale, colectarea efectivă a taxei nu va fi realizată de ANAF direct de la consumatori, ci de către furnizorii de servicii poștale.

Aceștia au obligația de a percepe taxa pentru fiecare colet eligibil, de a o declara și de a o vira ulterior la bugetul de stat.

Cu alte cuvinte, atunci când coletul ajunge în România și este predat destinatarului, operatorul poștal sau de curierat este entitatea care se ocupă de gestionarea taxei.

Cine plătește, în final, taxa

Responsabilitatea achitării taxei revine, în funcție de situație:

furnizorului bunurilor (vânzătorul),

expeditorului,

sau platformei digitale care facilitează vânzarea la distanță.

În practică, însă, costul va fi de cele mai multe ori transferat către consumatorul final, fie prin includerea taxei în prețul produsului, fie printr-o taxă suplimentară percepută la livrare.

Cum se aplică taxa

Taxa de 25 de lei se aplică fiecărui colet, nu fiecărei comenzi.

Astfel, dacă o comandă este împărțită în mai multe colete, fiecare colet va fi taxat separat, dacă valoarea declarată este sub 150 de euro și provine din afara UE.

Această taxă se aplică exclusiv coletelor care conțin bunuri livrate în cadrul vânzărilor la distanță, nu și trimiterilor fără caracter comercial.

Unde ajung banii și când sunt virați

Sumele colectate de furnizorii de servicii poștale vor fi virate la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care coletul a fost predat destinatarului.

Operatorii poștali au obligația de a ține evidența coletelor taxate și de a respecta termenele de plată.

Ce urmează

Procedura exactă de declarare și raportare a taxei va fi stabilită printr-un ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Acest ordin urmează să fie emis în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2025, publicată în Monitorul Oficial la 15 decembrie 2025.

Introducerea acestei taxe are ca scop creșterea controlului asupra importurilor mici din afara UE și alinierea României la practicile europene privind fiscalizarea comerțului online.

Pentru consumatori, însă, măsura va însemna costuri suplimentare pentru comenzile frecvente de pe platformele din afara Uniunii Europene, începând cu anul 2026.

