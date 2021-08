FOTO: Autoturism în flăcări la ieșirea de pe Autostrada A10, lângă Alba Iulia. Intervin pompierii

Clasele a V-a vor trebui să aibă, până la 1 septembrie, cel mult 29 de elevi, potrivit modificărilor la Legea educației de anul trecut.

Oficialii din minister spun că școlile vor decide cum se face reorganizarea în cazul claselor cu peste 30 de copii.

Parlamentul a modificat Legea educației pe 20 august 2020, specificând că grupe, de la grădiniță și clasele de elevi pot să depășească limita maximă stabilită de lege „cu cel mult 3 preșcolari/elevi”. În consecință, anul școlar 2021-2022 este primul în care grupele mici de grădiniță vor avea maximum 23 de copii, clasele pregătitoare vor fi compuse din maximum 25 de elevi și clasele de-a V-a din cel mult 29 de elevi. Anul acesta este primul în care legea modificată se aplică, deocamdată schimbarea fiind doar la clasele de început de ciclu, potrivit edupedu.ro.

La clasa a V-a, unde vor fi elevi care au terminat învățământul primar la o învățătoare dar va trebui să fie mutați în altă clasă în gimnaziu, pentru ca efectivul să rămână la 29 de elevi.

”La clasele pregătitoare, avem obligația să formăm efectivele în ordinea alfabetică a numelor elevilor și prin tragerea la sorți, astfel încât să nu formăm clase pe preferințe. La clasele a V-a va fi mai complicat, pentru că orice metodă ai avea vor fi părinți nemulțumiți. Dar avem de ales: respectăm legea și facem un lucru bun, pentru că scăderea numărului de elevi la clasă era așteptată… Prețul vor fi niște supărări în ceea ce privește modul în care se întâmplă formarea efectivelor.

La clasa pregătitoare vorbim despre copii care nu au fost niciodată în școala respectivă, pentru ei contează ce se întâmplă din momentul în care se formează efectivele. La clasa a V-a vorbim despre efective închegate de 5 ani și vor fi destul de multe nemulțumiri. Dar dacă vrem să facem un lucru și să respectăm legea, o să fie imposibil de mulțumit toată lumea.

Lăsăm la latitudinea școlilor formarea efectivelor”, a declarat secretarul de stat Sorin Ion, pentru sursa citată.

Potrivit acestuia, modificările vizează în special clasele de început de ciclu (clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a – N. Red.).

”Nu putem să le spargem pe cele care au început deja în acest format. La clasele a IX-a suntem sub limitele impuse de lege; amintesc că am stabilit la admiterea la liceu, când am constituit formațiunile de studiu, ca la tehnologic și vocațional colectivele să fie cu 24 de copii, iar la teoretic de 26 de copii, ambele fiind numere sub efectivele din lege (legea modificată prevede maximum 33 de elevi la liceu și profesional). La clasele pregătitoare și clasele a V-a intenționăm să respectăm limitele din lege. Sunt în lege, nu mai pot fi discutate”, a mai spus Ion.

Sorin Ion estimează între 5 și 10% formațiunile noi de clasa a V-a, de regulă în urban, unde sunt clase suprapopulate.

Legea prevede cel mult 26 de elevi în clasa de gimnaziu, plus maximum 3.

Limitele de elevi per clasă, potrivit Legii educației în vigoare:

Articolul 63

(1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

a) educația antepreșcolară (creșă): grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;

b) învățământul preșcolar (grădiniță): grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;

c) învățământul primar (clasa pregătitoare – clasa a IV-a): clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;

d) învățământul gimnazial (clasele V-VIII): clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;

d.1) învățământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 25 și pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;

e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

e.1) învățământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30;

e.2) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 10 elevi și maximum 15 elevi;

e.3) clasele din învățământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;

f) învățământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

g) învățământul special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12;

h) învățământul special pentru elevi cu deficiențe grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6.

În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).