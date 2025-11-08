FOTO: Bijuterii din aur, scoase la licitație de o agenție a Ministerului Justiției. Care este prețul de pornire

Bijuterii din aur, scoase la licitație de o agenție a Ministerului Justiției. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), agenția Ministerului Justiției care administrează bunurile sechestrate în anchetele penale, scoate la licitație 30 de bijuterii din aur de 14K.

Prețul pornește de la 72.881,10 lei, respectiv circa 14.332,28 de euro.

Bijuterii din aur, scoase la licitație de o agenție a Ministerului Justiției

Potrivit unui anunț publicat pe site-ul instituției, la data de 16 decembrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 15:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează prima licitație publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următoarele bunuri:

Brățară metal galben, aur 585%, model sclav, cu capetele desfăcute în doi T cu pietre incolore, inscripționată „585” – 7,82 g – stare bună, ușor deformată Brățară metal galben, aur 585%, tip sclav, model lanț rigid cu pietre incolore – 15,47 g – uzată, deformată cu nit desfăcut și piatră lipsă Brățară din aur 585%, tip sclav, model cui, cu pietre incolore, inscripționată „585” – 6,81 g – uzată, deformată Brățară metal galben, aur 585%, model rigid, element cruce cu încadratură ovală și pietre incolore, inscripționată „585” – 8,76 g – stare bună Brățară, metal galben, aur 585%, tip sclav, model articulat, element în formă de fulger, cu pietre incolore, inscripționată „585” – 6,21 g – stare bună Brățară metal galben, alb și roz, model format din elemente sferice cizelate, sistem de prindere carabină și extensie cu zale, inscripționată „14k” – 3,66 g – stare bună Brățară metal roz, aur 585%, model format din elemente sferice cizelate, sistem de prindere carabină și extensie cu zale, inscripționată „585” – 3,61 g – stare bună Brățară metal alb, aur 585%, model semirigid, aspect cizelat, inscripționată „585” – 6,68 g – stare bună, obiect purtat Brățară metal galben, aur 585%, model tenis, cu pietre rotunde fațetate roz, inscripționată „585” – 2,93 – uzat Brățară metal galben, aur 585%, model tenis, cu pietre rotunde fațetate albastre, inscripționată „585” – 2,70 g – uzat Brățară metal galben, aur 585%, model tenis, cu pietre rotunde fațetate incolore, inscripționată „585” – 2,95 g – uzat Brățară metal galben și alb, aur 585%, model zale, elemente sferice cizelate, trei pietre culoare bleu și două elemente pandloc fată și băiat, inscripționată „585” – 3,72 g – uzat Brățară metal galben, aur 585%, model șnur cu elemente tip charmuri diferite modele cu și fără pietre, inscripționată „585” – 7,75 g – uzat, piatră lipsă Brățară metal galben, aur 585%, model șnur cu elemente tip charmuri diferite modele cu și fără pietre, inscripționată „585” – 6,90 g – uzat, pietre lipsă Brățară metal galben, aur 585%, model format din elemente sferice cizelate, sistem de prindere carabină – 3 g – stare bună Brățară metal galben, aur 585%, model format din elemente sferice cizelate, sistem de prindere carabină, inscripționată „585” – 3,41 g – stare bună Brățară metal galben, aur 585%, model format din elemente sferice cizelate, sistem de prindere carabină, inscripționată „585” – 3,46 g – stare bună Brățară metal galben, alb și roz, aur 585%, model format din elemente sferice cizelate, sistem de prindere carabină – 3,03 g – stare bună Brățară metal galben, aur 585%, model zale ovale, plăcuță cu inscripție „MATEI” și elemente emailate, inscripționată „585” – 2,75 – stare bună Brățară metal galben, aur 585%, model zale cu trei inimi, sistem de închidere tip springring, inscripționată „585” – 1 g – stare bună Colier metal galben, aur 585%, model format din elemente sferice cizelate, sistem de prindere carabină – 8,56 g – stare bună Pandantiv, metal galben, aur 585%, model sferă, aspect cizelat , inscripționat „585” – 2 g – stare bună Inel, metal galben, aur 585%, model în X, cu pietre albastre, inscripționat „585” – 3,13 g – stare bună Lanț, metal galben, model zale cu pandantiv nedetașabil, litera V, piatră ovală incoloră la sistemul de închidere tip springring, inscripționat „585” – 1,93 g – stare bună Lanț, metal galben, aur 585%, model zale cu pandantiv nedetașabil familie, sistemul de închidere tip springring, inscripționat „585” – 2,52 g – stare bună Lanț, metal galben și alb, aur 585%, model zale cu pandantiv nedetașabil două inimi, sistemul de închidere tip springring, inscripționat „585” – 2,09 g – stare bună Lanț, metal galben, aur 585%, model zale, sistemul de închidere cerc cu baghetă – 2,20 g – stare bună Lanț, metal galben, aur 585%, model zale, element rotund cu piatră bleu sistemul de închidere două inimi decupate – 1,93 g – stare bună Lanț, metal galben, aur 585%, model zale, elemente rotunde cu pietre incolore, sistemul de închidere tip springring, inscripționat „585” – 5,46 g – stare bună Lanț, metal galben, aur 585%, model zale, element disc și baghetă, piatră incoloră la sistemul de închidere tip springring, inscripționat „585” – 5,47 g – stare bună

Total – 137,91 grame

Bunurile care fac obiectul licitației pot fi vizionate la locul de depozitare situat pe raza municipiului București, Sectorul 3, în baza formulării unei solicitări scrise adresate Agenției până la data de 25 noiembrie 2025 ora 15.00 și a programării realizate de inspectorii Agenției.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News