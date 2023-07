FOTO: Carolina Mall, noul centru comercial din Alba Iulia. Se montează reclamele și se fac angajări. Când s-ar putea deschide

Lucrările la Carolina Mall sunt pe ultima sută de metri. Este vorba despre mall-ul din Alba Iulia care vă găzdui zeci de magazine ii care va avea o zonă de mâncare.

Cu o investiție de peste 47 de milioane de euro, mall-ul va veni în întâmpinarea localnicilor și ai turiștilor cu o serie întreagă de facilități. Din cele mai recente poze se poate vedea că lucrările sunt într-un stadiu foarte avansat.

Potrivit estimărilor, ca termen de finalizare a construcției este vehiculat sfârșitul verii, iar deschiderea până în luna septembrie 2023.

Din câte se pare lucrările sunt în grafic iar estimările par a fi reale.

Construcția a fost ridicată, mai multe embleme ale magazinelor au fost montate pe pereții exteriori și a fost amenajată și o bună parte din zona verde și de promenadă din fața magazinului.

De asemenea platformele de recrutare sunt pline de anunțuri ale magazinelor care caută angajați pentru noul mall.

Ce magazine vor fi la Carolina Mall

Cel mai mare mall din județ va găzdui, pe o suprafață de aproape 2,9 hectare, un hipermarket Carrefour, magazine de modă, haine, încălțăminte, jucării, electronice și electrocasnice.

O serie de companii și magazine vor fi prezente în mall-ul din Alba Iulia, însă momentan o listă completă nu a fost făcută publică.

Momentan alba24.ro deține pe surse, informații cu privire la următoarele magazine care se vor deschide.

Electronice, electrocasnice, IT&C și multimedia:

Altex

Altex România este liderul pieţei de retail electro-IT şi multimedia din România, oferind o gamă variată de produse inovatoare, la cele mai avantajoase preţuri,

Flanco

Flanco este un brand românesc care se află de peste 25 de ani pe piața de electronice, electrocasnice şi IT. Acesta aduce cele mai noi și dorite produse, pentru un plus de confort în viețile românilor.

Articole sportive:

4F

4F este un brand care oferă îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de sport de calitate înaltă. Marca definitorie este combinația de calitate, tehnologie și materiale la modă, cu un design contemporan. Produsele 4F sunt potrivite atât pentru antrenament cât și pentru purtare de zi cu zi.

Hervis

Hervis este un concept de magazin multi-brand, cu peste 30 de ani în domeniul comercializării de articole sportive. Magazinul pune la dispoziția cumpărătorilor o gamă largă de articole de sport pentru copii și adulți.

Sportisimo

Sportisimo este liderul pieţei din Cehia în domeniul articolelor sportive. A fost înfiinţat în 1999 şi este unul dintre principalii retaileri de articole sportive din Europa Centrală şi de Est. Magazinul comercializează articole sportive şi produse pentru petrecerea timpului liber.

Sport Vision

Magazinul Sport Vision are la bază conceptul multi-brand, găzduind peste 40 de branduri, printre care Nike, Adidas, Under Armour, Converse, Puma, etc. Oferă o gamă variată de încălțăminte sport, îmbrăcăminte, echipamente sportive și accesorii pentru sporturi.

Modă, haine, încălțăminte, accesorii:

AC&Co

AC&Co se află printre mărcile de top din industria de îmbrăcăminte pentru bărbați, oferind modele elegante potrivite pentru fiecare moment al zilei.

C&A

Magazinul C&A pune la dispoziția clienților săi articole de damă, copii, bărbați și adolescenți, dar și accesorii și lenjerie. Colecțiile acoperă necesitățile pentru orice moment din viața reală și îi asigură pe clienți că sunt îmbrăcați corespunzător, la orice ocazie.

CCC

CCC este lider pe piața de încălțăminte din Polonia și unul dintre cei mai mari producători din Europa. CCC vizează o gamă largă de încălțăminte la modă la prețuri accesibile, pentru femei, bărbați, tineri și copii de toate vârstele.

Colin’s

Colin’s România este parte a Eroglu Holding SA, companie producătoare de textile și articole de îmbrăcăminte. Magazinul își încântă clienții cu o varietate de colecții în tendință, jeanșii fiind elementul definitoriu.

Cropp

Cropp este un brand de îmbrăcăminte și un lanț de retaileri care este specializat în stilul de îmbrăcăminte streetwear.

Deichmann

Deichmann, o firmă germană de familie, cu peste 108 de ani de experiență și tradiție, este astăzi cel mai mare retailer european de încălțăminte. Magazinul oferă clienților săi încălțăminte modernă și de bună calitate, la prețuri accesibile, pentru toate grupele de vârstă.

Hermosa

Hermosa propune o gamă variată de haine și accesorii de îmbrăcăminte adresate tuturor femeilor. Clientele vor regăsi piese casual, dar și ținute office sau modele confortabile, pentru acasă

Jolidon

Jolidon este un brand internațional de lenjerie și costume de baie, care combină calitatea tehnologică a produselor cu creativitatea designului, inspirându-se din cele mai noi trenduri din industrie la nivel global.

Kenvelo

Kenvelo este o firmă de îmbrăcăminte originară din Republica Cehă.

LC Waikiki

LC Waikiki este o companie de retail de îmbrăcăminte din Turcia.

New Yorker

New Yorker este una dintre cele mai importante companii din domeniul modei pentru tineri. Gama sa de produse este formată din mărci proprii sport și streetwear, casual și ținute de seară, lenjerie și costume de baie și o gamă largă de accesorii.

Office Shoes

Magazin Office Shoes își așteaptă clienții cu cele mai cool brand-uri și cele mai noi colecții de încălțăminte. Printre acestea se numără: Lacoste, Timberland, Caterpillar, Skechers, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Converse, Kitten, Rider, Ipanema, Gant, Vans, New Balance, Karl Lagerfeld, Pepe Jeans și altele.

Pepco

Pepco și-a început activitatea în Polonia în anul 2004 și a devenit lider de piață pe segmentul de îmbrăcăminte și produse pentru casă. Magazinul oferă o gamă variantă atât de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru femei, barbați și copii cât și decorațiuni interioare, jucării și produse de papetărie, la cele mai mici prețuri.

Reserved

Reserved este o marcă poloneză administrată de compania LPP S.A., cel mai mare producător de îmbrăcăminte din Europa Centrală și de Est. Brand-ul oferă modă chic, la prețuri accesibile pentru femei, bărbați și copii.

Sinsay

Sinsay a fost gândit ca un brand dedicat adolescentelor care urmăresc ultimele tendințe și care nu ezită să le adapteze stilului lor. Brandul oferă tinerelor posibilitatea de a se juca cu moda, de a mixa stiluri, astfel încât să-și pună în valoare personalitatea.

Sizeer

Sizeer reprezintă cea mai bună selecție de articole streetwear, sneakerși și accesorii de la cele mai renumite branduri mereu în pas cu cele mai noi trenduri. Marca este cunoscută în România și pe piețele europene de către toți aceia care abordează stilul streetwear, iar în plus știu că sneakerșii stau la baza outfit-ului.

Magazine de jucării și articole pentru copii

Smyk

Smyk este un brand specializat în comercializarea de articole îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, jucării și articole de puericultură pentru copii de la naștere până la vârsta de 14 ani.

Farmacii, sănătate, frumusețe

DM

DM Drogerie Markt este unul dintre cele mai mari lanțuri de drogherii din Europa centrală. Acesta intră în categoria celor mai puternice magazine de retail specializate în frumusețe, sănătate, îngrijire casă și bebe.

Douglas

Douglas este cel mai mare retailer european de parfumerie și produse cosmetice, cu o tradiție de peste 100 de ani în domeniu.

DR. Max

Dr. Max ar putea deschide în noul mall un format nou, de hiper-farmacie, care va conține medicamente, vitamine și minerale, produse dermato-cosmetice, produse de îngrijire personală, produse pentru mamă și copil, aparatură și dispozitive medicale și zona de alimentație sănătoasă.

Help Net

Help Net operează unul dintre cele mai mari lanțuri farmaceutice din România, fiind în top 5 lanțuri farmaceutice din țară.

Animale de companie

Animax

Animax este un brand născut din dorința de a răspunde tuturor nevoilor iubitorilor de animale din România. Lider pe segmentul comercializării produselor pentru animale, Animax a adus pe piață un nou concept de magazin. Acesta oferă într-un singur loc, cea mai complexă gamă de produse pentru animalele de companie.

Bănci

Banca Transilvania

Banca Transilvania (BT) a fost înființată în anul 1993, la Cluj-Napoca, de un grup de oameni de afaceri locali.

Restaurante, fast-food-uri

KFC

Dabo Doner

Spartan

Mesopotamia

Lucrările la noul Mall din Alba Iulia, situat la ieșirea din municipiu spre Cluj-Napoca, pe malul râului Ampoi, au început în forță în acest an.

După relocarea liniilor electrice de înaltă tensiune, muncitorii au început construcția corpului de clădire situat în partea de Sud-Vest.

Acesta va avea două nivele și va găzdui la parter magazine de modă, haine, încălțăminte și jucării iar la etaj restaurante, fast-food-uri dar și o sală de fitness și un cazinou.

