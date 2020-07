FOTO: Cinci mașini de teren noi, în dotarea Brigăzii Antibraconaj din cadrul AJVPS Alba

Proprietarii pensiunii Floare de Colț, situată pe Valea Gălzii, au trecut prin momente grele în timpul inundațiilor care au lovit luni, cu forță, întreaga zonă.

Lucian Țăran, cunoscut celor care vizitează de ani buni Valea Gălzii drept ”Haiducul”, a filmat momentul viiturii și curtea pensiunii acoperită imediat de apă.

”Îi o nebunie. S-o mutat valea prin curte. Trebuie să pun niște saci în partea de sus. Sunt numai eu cu hangița. Am dat telefon la pompieri… Am nevoie de ajutor. Cine poate da o mână de ajutor, saci cu nisip, o mică basculă… îi aștept cu drag” a spus pe filmare, ”Haiducul”.

Cineva i-a văzut postarea și tot ieri i-a adus o mașină de nisip, pentru a-l pune în saci și a face o mică barieră în calea apelor.

”Ați făcut digul pe partea cealaltă, îndiguiți și pe partea noastră, că vine o zi când trebuie făcute toate”, mai spune bărbatul.

Momentul viiturii:

Întreaga zonă a avut de suferit. Reporterii Alba24 au fost luni acolo: