FOTO Comunicat Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: Lucrările la 5 poduri din județ au fost finalizate înainte de termen

Platforma eMIP (www.emip.ro), este o soluție software de management de proiect, dezvoltată prin colaboararea dintre o echipe de experți în gestionarea proiectelor europene și o echipă de dezvoltatori software de succes, având ca obiectiv: îmbunatatirea activității echipelor de proiect prin eficientizarea și automatizarea proceselor de management.

Îmbunătățește modul de implementare al proiectelor, ușurând munca întregii echipe de proiect, prin diminuarea dificultății realizării raportărilor birocratice impuse de finanțator: de la ofițerul de proiect, până la AM (autoritatea de management).

De ce eMIP? Pentru că este singura aplicație online de management de proiect din Alba Iulia și România, facută pentru piața din Romania, cu tutoriele și helpdesk în limba română – adaptată complet la cerințele proiectelor europene si a regulilor locale.

”Am început să ne gândim la eMIP acum mulți ani, după ce am implementat mai multe proiecte POSDRU in calitate de Solicitant și l-am adaptat la POCU, la solicitarea unor foști parteneri, care între timp au devenit primii clienti” – ne relatează Iurai PISEC – COO din cadrul echipei eMIP.

Avantajele utilizarii unei astfel de solutii pleacă de la doua premise: (1) nu toți experții din cadrul unei echipe de proiect au cunoștințe IT avansate, respectiv; (2) nu toți experții în domeniile cheie ale proiectului (achiziții, formare profesională, consiliere, etc) au experiență avansată în implementarea de proiecte europene. In consecință, eMIP oferă un set de instrumente software de gestionare a proiectelor, a partenerilor, a experților din echipele de proiect, a activităților proiectului dar și a resurselor utilizate pentru implementare.

eMIP, inregistrează informatiile privind activitatea experților, gestionează livrabilele asociate activităților și a membrilor grup țintă, generând automat un set extins de rapoarte din care nu lipsesc: Raportul de activitate sau Fișa pontaj. De asemenea se obține in mod automat arhiva proiectului și fisierele stivă ale livrabilelor (opisate automat) structurate in mai multe moduri, ce pot fi încarcate direct în MySMIS.

Începand cu 2022, eMIP oferă posibilitatea gestionării complete a Planurilor de afaceri, asigurând și funcția de monitorizare a acestora de către experții de monitorizare desemnați, din cadrul proiectului ”umbrela” prin care se finanțeaza (schema de ”ajutor de stat”), aceste planuri de afaceri.

eMIP, permite aplicației MyStart (gestionare a Planurilor de Afaceri – PA), să comunice cu stratul Expert monitorizare, permițând importul direct in Calendar Expert monitorizare, a tuturor operațiunilor (înregistrări venituri și cheltuieli) realizate de administratorul afacerii, de la activități și livrabile până la procesele de aprobare a achizițiilor, ori cele de modificare Plan afaceri și buget. Urmărim în timp real, execuția bugetară și încadrarea cheltuielilor in versiunile de buget aprobate, respectiv a îndeplinirii criteriilor de performanță financiară (ex. venituri functie de CAEN) a StartUp-ului.

Acest produs, realizat de o echipa din Alba Iulia – toți fondatori și ai TRANSETH CLUSTER, se adresează atât StartUp-urilor care implementeaza Planuri de afaceri finanțate prin fonduri europene, cât și membrilor echipei de proiect (manager proiect, coordonatori parteneri și experti), care participă la monitorizarea / mentoratul necesar PA.

Toate acestea nu puteau fi realizate, fără sprijinul obținut in cadrul Parteneriatului Microsoft și a programului Microsoft for Startups Founders Hub – accesat în martie 2022.

Așteptăm noi realizari ale echipei eMIP, in contextul alinierii la noile Programe Operaționale 2021-2027!

Sursa: eMIP.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News