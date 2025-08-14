FOTO: Noua creșă din cartierul Aleea Parc din Sebeș a fost recepționată. Cum arată clădirea și cât a costat

Noua creșă din cartierul Aleea Parc din Sebeș a fost recepționată, a transmis primarul Dorin Nistor. Valoarea totală a investiției este de circa 5 milioane de lei, majoritatea fondurilor fiind dintr-o finanțare europeană.

Creșa a fost construită pe amplasamentul fostei centrale termice care se afla în ruină. Astfel, noua creșă are o suprafață desfășurată de circa 900 de metri pătrați și un regim de înălțime de parter și etaj.

În incinta acesteia vor putea fi primiți 36 de copii, care vor beneficia de spații generoase și dotate corespunzător:

3 dormitoare,

3 spații de joacă,

un spațiu multifuncțional,

2 grupuri sanitare,

4 băi,

o bucătărie,

un cabinet medical, la care se adaugă mai multe zone suplimentare (regrupare copii, depozitare, predare mâncare, spălător, oficiu, secretariat, holuri, vestiare, biberonerie etc.).

De asemenea, au fost realizate instalațiile electrice, instalațiile termice, instalațiile sanitare, instalațiile de ventilare, rețelele exterioare de apă și canalizare, cât și trotuarele exterioare.

