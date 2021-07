FOTO: Cum era o cursă cu Mocănița, între Alba Iulia și Zlatna. Povestea trenului, relatată de un fost mecanic de locomotivă

Peste 60 de elevi din clasele a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au aflat timp de o săptămână la Târlungeni, în județul Brașov, în tabăra de instrucție de vară, de unde s-au întors cu experiențe noi și amintiri frumoase.

Potrivit reprezentanților colegiului, programul taberei a fost astfel gândit pentru a facilita familiarizarea elevilor cu noțiunile pe care le-au învățat în cursul anului școlar la orele de pregătire militară și punerea acestora în practică, dar și pentru dezvoltarea de abilități și aptitudini pentru viitoarea lor carieră militară.

În tabăra de instrucție elevii militari au experimentat traiul în condiții de izolare, au participat la activități de educație fizică militară, orientare, topografie militară, instrucția tragerii cu armamentul de infanterie, instrucție sanitară și apărare CBRN dar și la activități de leadership și teambuilding și drumeții în zonă.

„Am fost foarte bine primiți de către cei de acolo, iar faptul că am stat timp de o săptămână într-o zonă mai izolată, ne-a ajutat foarte mult și ne-a făcut să ne antrenăm atât psihic cât și fizic prin activitățile pe care le-am desfășurat. În fiecare zi am fost ocupați din plin, fiind implicați în diferite activități coordonate de către instructori de la Acadmia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, instructori din cadrul Taberei de instrucție Târlungeni și cadre militare din colegiu.

Una dintre activitățile mele preferate a fost instrucția legată de topografie și orientare. Am învățat să ne orientăm în teren, să folosim o hartă, o busolă, un binoclu. Am reușit să descoperim căi noi de a determina distanțe și de a ne descurca în situații deosebite”, a spus elev plutonier Mircea Ivescu.

„După mai bine de un an în care am suferit din cauza pandemiei, am așteptat un astfel de moment în care să ne instruim dar și să ne petrecem timpul în mod agreabil împreună. Cu acest prilej am aflat și informații despre armată și despre ceea ce ne așteaptă în funcție de specializarea pe care o vom alege în viitor. Am avut parte de momente frumoase în tabără și ne-am unit ca și colectiv. Am reușit să ne dezvoltăm pe plan personal și pe plan profesional.

Pentru mine cea mai interesantă activitate a fost instrucția pentru tragere cu armament de infanterie. Pentru un adolescent de vârsta noastră a fost momentul în care conștientizezi cât de multă responsabilitate implică deținerea unei arme”, a mărturisit elev sergent major Denisa Lichteinstein.

O zi din tabăra de instucție a fost dedicată unei vizite de informare la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov.

sursa, foto: Facebook – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia