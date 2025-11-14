FOTO: Două persoane din Alba, rănite într-un accident grav pe DN15 în județul Mureș. Două mașini s-au lovit

Două persoane din Alba au fost rănite într-un accident grav petrecut vineri dimineața pe DN 15 între localitățile Andreneasa și Sălard, în județul Mureș.

Două autoturisme, unul condus de un bărbat de 53 de ani din Alba și celălalt de către un bărbat de 37 de ani din Prahova, s-au lovit.

În urma accidentului au fost rănite șase persoane: o fetiță de 3 ani din Prahova (era în stare de inconștiență), cei doi șoferi, o femeie de 53 de ani din Alba și alte două femei (de 69 de ani, respectiv 73 de ani din Prahova).

Potrivit IPJ Mureș, accidentul s-a petrecut în jurul orei 7:15, pe DN 15, la km 147+920 m, între Andreneasa și Sălard.

Toate persoanele au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Traficul a fost deviat pe un singur sens.

Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Una dintre persoanele rănite a fost descarcerată de către pompierii militari.

foto: ISU Mureș

