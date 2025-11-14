Connect with us

Eveniment

FOTO: Două persoane din Alba, rănite într-un accident grav pe DN15 în județul Mureș. Două mașini s-au lovit

Publicat

acum 31 de secunde

Două persoane din Alba au fost rănite într-un accident grav petrecut vineri dimineața pe DN 15 între localitățile Andreneasa și Sălard, în județul Mureș.

Două autoturisme, unul condus de un bărbat de 53 de ani din Alba și celălalt de către un bărbat de 37 de ani din Prahova, s-au lovit.

În urma accidentului au fost rănite șase persoane: o fetiță de 3 ani din Prahova (era în stare de inconștiență), cei doi șoferi, o femeie de 53 de ani din Alba și alte două femei (de 69 de ani, respectiv 73 de ani din Prahova).

Potrivit IPJ Mureș, accidentul s-a petrecut în jurul orei 7:15, pe DN 15, la km 147+920 m, între Andreneasa și Sălard.

Toate persoanele au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Traficul a fost deviat pe un singur sens.

Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Una dintre persoanele rănite a fost descarcerată de către pompierii militari.

foto: ISU Mureș

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 31 de secunde

FOTO: Două persoane din Alba, rănite într-un accident grav pe DN15 în județul Mureș. Două mașini s-au lovit
Administrațieacum 25 de minute

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Blajacum 45 de minute

Bărbat din Alba, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 25 de minute

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Administrațieacum 2 zile

Cât plătește Primăria Alba Iulia pentru o curățenie generală în casa primarului Velican. Locația va fi deschisă pe 30 noiembrie
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 14 ore

Nu sunt condiții obiective care să justifice o creștere a prețului carburanților la pompă. Declarațiile ministrului Energiei
Economieacum 15 ore

În ce țară sunt cele mai mici salarii din Uniunea Europeană. Cât au crescut veniturile în România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 25 de minute

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Evenimentacum 3 zile

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 22 de ore

Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului: ultima zi în care se mănâncă de dulce până la Crăciun. Tradiții și superstiții
Actualitateacum o zi

DiscoverEU 2025: Ultima zi de înscriere pentru permise gratuite de călătorie în Europa. Selecție pentru tinerii născuți în 2007
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 2 zile

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 18 ore

Programul național de fertilizare in vitro va putea fi finanțat din fonduri europene
Actualitateacum 2 zile

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Clase separate indiferent de numărul de elevi, în comunele izolate din țară. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
actiune politisti, scoli, prevenire
Educațieacum 22 de ore

FOTO: Acțiune a Poliției Alba de prevenire a violenței în școli. Profesorii, instruiți să gestioneze situațiile conflictuale
Mai mult din Educatie