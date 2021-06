FOTO: Elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, prezenți la exerciţiul multinaţional NOBLE JUMP 2021

Experiență inedită pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” viitori militari ai Armatei Române. 10 elevi au avut ocazia de a asista la exerciţii tactice cu trageri de luptă cu muniţie reală, în cadrul exerciţiului multinaţional NOBLE JUMP 2021. Elevii au admirat și o expoziție statică de armament și tehnică militară și au relaționat cu militari români și străini.

„Mă bucur că am avut ocazia să asist la exercițiul NATO pentru testarea intervenției în cazul în care o țară aliată este atacată. Am văzut o desfășurare de forțe a celor 4.000 de militari din 12 țări. Exercițiul a avut loc la Cincu, pe o vreme specifică infanteriștilor, astfel că experiența a fost completă. Ne-a plăcut în mod deosebit evenimentul, a fost primul de acest gen văzut și sunt sigur că nu multă lume are șansa să vadă așa ceva. A fost impresionant prin complexitatea și unicitatea sa. Am avut șansa să interacționăm cu militari din Armata Română și din alte țări și să vedem diferite tipuri de armament și vehicule militare. A fost o experiență uimitoare, de neuitat”, a spus elev sergent Ioan Tătar.

„Experiența din cadrul poligonului militar din Cincu mi s-a părut impresionantă atât datorită admirației mele pentru arma artilerie cât și pentru seriozitatea și implicarea militarilor participanți. Am avut ocazia să observ un exercițiu NATO de intervenție rapidă în cazul în care un stat aliat este atacat. La acest exercițiu ostășesc de la marginea Brașovului au participat 12 țări aliate și s-a testat desfășurarea acțiunii de forță, atât pe plan terestru cât și aerian. Totodată, am putut observa tehnica avansată formată din drone și roboți de luptă care au misiunea de a depista și opri inamicul. Cel mai mult mi-au plăcut elicopterele IAR 330 Puma Socat și tancurile datorită capacităților pe care le posedă. Militarii din țările aliate cu multă dedicație și voință ne-au prezentat anumite armamente din dotare, fiind foarte bucuroși că împărtășim același gust pentru infanterie. Mă bucur că am putut participa la acest eveniment de anvergură”, a spus elev caporal Lorena Pop.

Această oportunitate a fost posibilă cu ocazia evenimentului „Ziua Distinșilor Vizitatori” a exercițiului multinațional, ce a avut loc săptămâna aceasta la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu.

La exercițiul multinaţional NOBLE JUMP 2021 participă 4.000 de militari din 12 state NATO, cu aproape 600 de mijloace tehnice.

sursa: Facebook, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia