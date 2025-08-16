Connect with us

VIDEO: Târg de sclavi la Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Licitație pentru gladiatori, nimfe și soldați romani

Publicat

acum O oră

Unul dintre cele mai interactive momente din cadrul Festival Roman Apulum de la Alba Iulia este ”Târgul de Sclavi”. Sâmbătă de la ora 17.30, ”sclavii reenactori” au fost fost prezentați publicului pentru a fi licitați.

Mai exact, organizatorii scot la licitație reenactori, iar publicul prezent la Alba Iulia licitează pentru aceștia.

La mare căutare sunt gladiatorii, nimfele dansatoare sau meștșugarii care le pot produce suveniruri celor care i-au licitat.

Evenimentul în sine este unul cu tradiție în cadrul festivalului Roman din Alba Iulia, fiind prezent în program, de la prima ediție și până în prezent, a declarat pentru alba24.ro, istoricul Liviu Zgârciu.

”Târgul de sclavi” ca și restul activăților din cadrul Festivalului Roman Apulum are la bază un adevăr istoric.

Adevărul istoric din spatele ”Târguilor de sclavi”

În Imperiul Roman, târgurile de scavi se organizau în piețe mari, adesea în centre urbane importante, cum era și anticul Apulum.

Sclavii erau aduși de negustori și expuși pe platforme sau legați, pentru a fi inspectați de potențiali cumpărători.

Erau etichetați cu tăblițe care indicau originea, vârsta, abilitățile, sănătatea și eventualele defecte. Vânzătorul garanta, prin lege, că sclavul nu avea boli ascunse și nu fugise anterior de la alt stăpân.

Prețurile variau enorm în funcție de vârstă, sănătate și abilități. Un sclav obișnuit putea costa cât salariul unui muncitor pe câțiva ani, în timp ce un sclav educat sau un gladiator renumit valora o avere.

Ce tipuri de sclavi erau vânduți la târguri

  • Sclavi de casă: servitori, bucătari, secretari, educatori.
  • Sclavi calificați: meșteșugari, scribi, medici.
  • Sclavi pentru muncă grea: în agricultură, mine, construcții.
  • Gladiatori: instruiți special pentru lupte în arenă.

De unde proveneau sclavii

  • Prizonieri de război, fiind o sursă principală, mai ales în perioada expansiunii Republicii și Imperiului.
  • Populații cucerite. Oamenii din teritoriile anexate puteau fi transformați direct în sclavi, fie ca pedeapsă, fie ca parte din reorganizarea teritoriului.
  • Copii născuți din părinți sclavi: conform dreptului roman, dacă mama era sclavă, copilul era automat sclav (indiferent de statutul tatălui).
  • Debitori: cetățenii romani care nu își puteau plăti datoriile puteau fi reduși la sclavie (nexum), însă practica a fost abolită în anul 326 înainte de Hristos.
  • Pedeapsă pentru crime: Unii condamnați erau transformați în sclavi și trimiși la munci grele, sau trimiși în ludusuri pentru a deveni gladiatori.
Cristian Panu

