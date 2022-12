FOTO: Elevi ai Liceului Dr. Lazăr Chirilă din Baia de Arieș, la concertul caritabil de colinzi „Fă rai din ce ai”, la Alba Iulia

Elevi ai Liceului „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș au fost prezenți la Concertul caritabil de colinzi – „Fă rai din ce ai” din Alba Iulia, organizat în data de 11 decembrie 2022, la Casa de Cultură a Studenților, alături de Ansamblul de dans popular „Doina Arieșului” din Baia de Arieș.

„Mulțumim organizatorilor pentru invitație, ne bucurăm din suflet că la ceas de seară ați ales să petreceți câteva clipe în jurul spiritului Crăciunului alături de noi. O atmosferă magică a sărbătorilor de iarnă, sărbători care ne încălzesc inimile cu bucuria unui nou început, a unei noi speranțe de mai bine și mai luminos. Sărbători care ne arată cum și de ce să fim mai buni și care, prin semnificația lor profundă, ne dau acest prilej nu numai astăzi ci în fiecare zi a anului să fim „Suflet lângă suflet”.

Am petrecut împreună o seară minunată, am colindat, am dansat și ne-am bucurat, că am dăruit un zâmbet celor care zâmbesc mai puțin ca noi. Vă dorim un Crăciun fericit, îmbelșugat, senin! Și un An Nou plin de împliniri și bucurii!”, au transmis reprezentanții liceului.

