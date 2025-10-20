Connect with us

Actualitate

FOTO: Erasmus Days 2025, la Alba Iulia. Conferința „Uniți prin Educație, Inspirați de Europa", organizată de Colegiul Economic

Publicat

acum O oră

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia a organizat sâmbătă, 18 octombrie, la Muzeul Principia din Cetatea Alba Carolina, Conferința „Uniți prin Educație, Inspirați de Europa”, manifestare ce marchează Erasmus Day și sărbătorește educația fără frontiere și descoperirea de noi orizonturi.

Instituția de învățământ din Alba Iulia se află în al patrulea a de proiect Erasmus și se măndrește că, în toată această perioadă, zeci de elevi au avut ocazia să conștientizeze ce înseamnă cu adevărat valorile europene și să înțeleagă că profesionalismul, competențele digitale sau antreprenoriale sunt limbaje comune în întreaga Europă.

Evenimentul a fost deschis de directorul colegiului, prof. Ioan Emil Cetean, care a subliniat că Programul Erasmus a devenit o parte din identitatea Colegiului Economic și a oferit șansa tinerilor liceeni să înțeleagă că învățarea nu se face doar în sălile de clasă, ci și în lumea reală.

Totodată acestea le-a mulțumit tuturor celor care, pe parcursul celor patru ani, cu profesionalism, dedicare și răbdare au făcut posibile toate aceste inițiative.

Printre partenerii și invitații evenimentului s-au numărat: Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, Casa Corpului Didactic Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Liceul Gheorghe Tatarescu Rovinari, CJRAE Alba, Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia, Școala Gimnazială Pianu de Sus, Liceul Tehnologic Aiud, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia, Colegiul Național ”David Prodan” Cugir, Liceul Tehnologic Sebeș, Școala Gimnazială Stremț, Școala Gimnazială Săsciori, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos și Colegiul Tehnic ”I.D. Lăzărescu” Cugir.

