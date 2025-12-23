Connect with us

Eveniment

Măsuri de prevenție a bolilor grave propuse de Ministerul Sănătății. Detalii pentru pacienți

Publicat

acum O oră

Ministerul Sănătății propune noi măsuri pentru prevenția bolilor grave. Într-un proiect de hotărâre de guvern sunt detaliate trei noi trei programe naționale de sănătate publică.

”Prevenția trebuie să ajungă la oameni din timp, nu să fie invocată doar când boala este deja instalată și posibilitățile de intervenție sunt limitate”, precizează ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Măsuri de prevenție a bolilor grave. Noutăți

În Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA se introduce profilaxia pre-expunere (PrEP) pentru persoanele neinfectate, dar cu risc de expunere.

”Este o măsură de prevenție utilizată la nivel european, cu eficiență dovedită, care reduce semnificativ riscul de infectare și permite intervenția înainte ca boala să apară”, susține ministrul.

În domeniul sănătății mintale, se creează cadrul pentru intervenție timpurie.

”Asigurăm acces la testare rapidă pentru identificarea precoce a consumului de substanțe psihoactive și introducem evaluarea psihologică pentru copiii sub 18 ani. Problemele pot fi identificate la timp, iar îngrijirea medicală devine una preventivă și orientată spre viitor, nu doar una reactivă”, precizează Rogobete.

Trei noi programe naționale de sănătate publică

Se înființează trei programe naționale de sănătate publică.

Programul național de screening pentru cancerul de sân, col uterin și colorectal stabilește, pentru prima dată, un cadru coerent de screening la nivel populațional. Astfel, depistarea nu mai este întâmplătoare, ci se realizează prin programe organizate, crescând accesul la diagnostic precoce și șansele de tratament eficient și supraviețuire.

Programul național de screening neonatal permite identificarea precoce a unor afecțiuni grave la nou-născuți, înainte de apariția simptomelor clinice ireversibile. Este una dintre cele mai eficiente forme de prevenție, cu impact direct asupra dezvoltării copilului și asupra calității vieții pe termen lung.

Programul național de îngrijiri paliative creează cadrul pentru extinderea serviciilor destinate pacienților cu boli cronice progresive, în stadii avansate sau terminale. Dezvoltăm îngrijiri la domiciliu, în ambulatoriu, în regim de spitalizare de zi și prin echipe mobile, astfel încât îngrijirea să fie continuă, adaptată și centrată pe nevoile reale ale pacientului și ale familiei”, detaliază ministrul.

Ce interesați pot transmite ministerului observații și propuneri.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 3 minute

Parlamentarii suveranişti, convocaţi pentru discuţii legate de iniţierea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan
Economieacum 23 de minute

Locuri de muncă în Alba: 586 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Evenimentacum 36 de minute

ADR Centru vă urează Crăciun Fericit! (P)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 17 ore

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 2 ore

Reguli stricte pentru primării și consilii județene pentru împrumuturi, datorii, salarii și ajutoare sociale în 2026
Administrațieacum o zi

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 23 de minute

Locuri de muncă în Alba: 586 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 2 ore

Facilități fiscale pentru angajații încadrați în muncă cu salariul minim pe economie, în anul 2026. Condiții propuse de Guvern
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 3 minute

Parlamentarii suveranişti, convocaţi pentru discuţii legate de iniţierea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 3 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 4 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 3 ore

IDEI pentru MASA DE CRĂCIUN: Bucate tradiționale vechi de peste 100 de ani. Cum se fac cele mai apreciate mâncăruri de Sărbători
Evenimentacum 14 ore

Posibile reduceri de personal în administrație, de anul viitor. Anunțul premierului Bolojan
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o zi

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 4 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Măsuri de prevenție a bolilor grave propuse de Ministerul Sănătății. Detalii pentru pacienți
Evenimentacum 21 de ore

”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 14 ore

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum 17 ore

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie